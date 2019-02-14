Жвачкин: Долги ФК «Томь» составляют порядка 400 миллионов рублей
СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Томь» имеет задолженность на сумму 400 миллионов рублей, которая осталась после вылета команды из
СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Томь» имеет задолженность на сумму 400 миллионов рублей, которая осталась после вылета команды из
Ранее сообщалось, что в настоящее время у клуба один спонсор — «Газпром нефть», еще одного — «Роснефть» — «Томь» потеряла в 2016 году,
«Если вы знаете историю, то у футбольного клуба “Томь” накопились долги
В январе 2019 года «Томь» получила от «Газпром нефти» транш в размере 400 млн рублей на погашение долгов и дальнейшую работу клуба в течение года. При этом в прошлом году клуб испытывал финансовые трудности и имел 186 миллионов рублей долгов по зарплатам, налогам и договорным обязательствам. Погасить всю задолженность 2018 года удалось только в январе 2019 года после получения транша. При этом выплаты долгов не дождались девять игроков «Томи» —
«Томь» после 24 туров набрала 46 очков и занимает второе место в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги.
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