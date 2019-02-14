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10:36 (мск), источник: ТАСС

Жвачкин: Долги ФК «Томь» составляют порядка 400 миллионов рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Томь» имеет задолженность на сумму 400 миллионов рублей, которая осталась после вылета команды из премьер-лиги. Об этом в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил ТАСС губернатор Томской области, президент «Томи» Сергей Жвачкин.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в настоящее время у клуба один спонсор — «Газпром нефть», еще одного — «Роснефть» — «Томь» потеряла в 2016 году, из-за чего была вынуждена покинуть премьер-лигу с долгами на сумму более 600 миллионов рублей. Из-за задолженностей клуб имеет финансовые проблемы.

«Если вы знаете историю, то у футбольного клуба “Томь” накопились долги из-за того, что ушел второй спонсор и идет отвлечение финансов на погашение долга. Еще долгов около 400 миллионов рублей. Когда их погасят, тогда тех денег, что выделяет спонсор, будет достаточно, если мы не поставим задачу выхода в премьер-лигу» — сказал Жвачкин.

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В январе 2019 года «Томь» получила от «Газпром нефти» транш в размере 400 млн рублей на погашение долгов и дальнейшую работу клуба в течение года. При этом в прошлом году клуб испытывал финансовые трудности и имел 186 миллионов рублей долгов по зарплатам, налогам и договорным обязательствам. Погасить всю задолженность 2018 года удалось только в январе 2019 года после получения транша. При этом выплаты долгов не дождались девять игроков «Томи» — из-за проблем с финансированием ушли Ян Казаев, Илья Кухарчук, Илья Кузьмичев, Сергей Зуйков, Петр Тен, Семен Фомин, Александр Клещенко, Дмитрий Тихий и Юрий Шафинский.

«Томь» после 24 туров набрала 46 очков и занимает второе место в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги.

Российский инвестиционный форум в Сочи проходит 14—15 февраля. Главная тема инвестфорума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд «Росконгресс», ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

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