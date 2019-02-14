КФ. «Ротор» выиграл третий матч на Кипре

В борьбе после перерыва соперники остались при своих. Армянский клуб заканчивал игру вдесятером после удаления Марку Кристи. «Ротор» выиграл третий матч на турнире и готовится к полуфиналу. А «Пюник» первый раз проиграл и с двумя очками занял третье место в группе.