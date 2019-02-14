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16:07 (мск), источник: Onedivision.ru

КФ. «Ротор» выиграл третий матч на Кипре

В первом тайме волгоградцы контролировали игру, но по воротам чаще били ереванцы. На 24-й минуте Муллин вывел российскую команду вперёд после подачи Султонова.

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Источник: РИА "Новости"

В борьбе после перерыва соперники остались при своих. Армянский клуб заканчивал игру вдесятером после удаления Марку Кристи. «Ротор» выиграл третий матч на турнире и готовится к полуфиналу. А «Пюник» первый раз проиграл и с двумя очками занял третье место в группе.

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ГРУППА A, 3-Й ТУР

«РОТОР» — «ПЮНИК» — 1:0 (1:0)

ГОЛ: Муллин, 24.

«РОТОР» (ВОЛГОГРАД): Фильцов, Маляров, Ионов, Байрыев, Султонов (Попов, 66), Завезён, Шарипов (Самсонов, 66), Михайлов, Бевеев (Саная, 66), Муллин (Янушковский, 66), Николаев (Коротаев, 66).

«ПЮНИК» (ЕРЕВАН): Манукян (Драгоевич, 46), Жестоков, Стежко (Карташьян, 78), Марку, Илангозян (Аракелян, 46), Мурадян (Манучарян, 36), Айрапетян (Талалай, 46), Григорян (Шевчук, 46), Погосян (Мкртчян, 27, Трусевич, 46), Дорожкин (Миранян, 46), Усман (Овсепян, 75).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Саная, 81 — Талалай, 58; Марку, 65.

УДАЛЕНИЕ: Марку, 83 (второе предупреждение в матче).

СУДЬЯ: Евгений Буланов (Саранск).

14 февраля. Пафос. Стадион «Куклия»

Николай Викторов

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