«Тамбов» разгромил «Урал» на Кипре
«Тамбов» с разгромным счетом победил «Урал» в матче
«Тамбов» с разгромным счетом победил «Урал» в матче
Дублем в составе «Тамбова» отметился полузащитник Олабиран Муйива, у екатеринбургского клуба отличился хавбек Эдуард Валиахметов.
«Тамбов» занял первое место в группе С, одержав 3 победы в 3 матчах. «Урал» опустился на 3-ю строчку.
Группа C
«Тамбов» — «Урал» — 4:1 (1:0).
Голы: Обухов, 32 (1:0). Аппаев, 48 (2:0). Муйива, 61 (3:0). Муйива, 80 (4:0). Валиахметов, 88 (4:1).
«Урал»: Баклов, Герасимов (Дорожинский, 46), Шанбиев (Гейкин, 46), Лукьянчиков, Горин, Серченков, Магомадов, Лукоянов, Галимов, Голубцов, Брагин (Валиахметов, 59).
Предупреждения: Чуперка, 45. Мищенко, 52. Магомадов, 56. Голубцов, 66. Овсиенко, 72. Альшин, 82.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
15 февраля. Пафос. Стадион «Пафиако».