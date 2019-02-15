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16:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Тамбов» разгромил «Урал» на Кипре

«Тамбов» с разгромным счетом победил «Урал» в матче Олимп-Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре.

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Дублем в составе «Тамбова» отметился полузащитник Олабиран Муйива, у екатеринбургского клуба отличился хавбек Эдуард Валиахметов.

«Тамбов» занял первое место в группе С, одержав 3 победы в 3 матчах. «Урал» опустился на 3-ю строчку.

Олимп-Кубок ФНЛ

Группа C

«Тамбов» — «Урал» — 4:1 (1:0).

Голы: Обухов, 32 (1:0). Аппаев, 48 (2:0). Муйива, 61 (3:0). Муйива, 80 (4:0). Валиахметов, 88 (4:1).

«Урал»: Баклов, Герасимов (Дорожинский, 46), Шанбиев (Гейкин, 46), Лукьянчиков, Горин, Серченков, Магомадов, Лукоянов, Галимов, Голубцов, Брагин (Валиахметов, 59).

Предупреждения: Чуперка, 45. Мищенко, 52. Магомадов, 56. Голубцов, 66. Овсиенко, 72. Альшин, 82.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

15 февраля. Пафос. Стадион «Пафиако».

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