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21:45 (мск), источник: Р-Спорт

«Ротор» вышел в финал Кубка ФНЛ, обыграв по пенальти «Шинник»

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Футболисты волгоградского «Ротора» вышли в финал проходящего на Кипре Кубка ФНЛ, обыграв в полуфинале в серии пенальти ярославский «Шинник».

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Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У «Ротора» забил Роман Янушковский (4-я минута, пенальти), у «Шинника» отличился Владислав Камилов (49). В серии пенальти точнее оказались волгоградцы — 5:4.

В другом полуфинале в понедельник встретятся «Тамбов» и курский «Авангард».

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