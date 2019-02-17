«Ротор» вышел в финал Кубка ФНЛ, обыграв по пенальти «Шинник»
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Футболисты волгоградского «Ротора» вышли в финал проходящего на Кипре Кубка ФНЛ, обыграв в полуфинале в серии пенальти ярославский «Шинник».
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Футболисты волгоградского «Ротора» вышли в финал проходящего на Кипре Кубка ФНЛ, обыграв в полуфинале в серии пенальти ярославский «Шинник».
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У «Ротора» забил Роман Янушковский (4-я минута, пенальти), у «Шинника» отличился Владислав Камилов (49). В серии пенальти точнее оказались волгоградцы — 5:4.
В другом полуфинале в понедельник встретятся «Тамбов» и курский «Авангард».