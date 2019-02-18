Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Нюрнберг
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Уэска
Атлетик
Футбол. Зарубежный
17.02
Наполи0
Торино0
Футбол. Зарубежный
17.02
Бетис1
Алавес1
Футбол. Зарубежный
17.02
Сент-Этьен0
ПСЖ1
Все события
Фоторепортажи
17DJ Smash, Сироткин и победа ЦСКА над «Реалом»
9Цезарь ушел! Сесар Навас завершил карьеру
13:40 (мск), источник: Р-Спорт

«Левадия» разгромила «Урал» в стыковом матче Кубка ФНЛ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Футболисты эстонской «Левадии» разгромили екатеринбургский «Урал» в стыковом матче турнира за 13−16-е места Кубка ФНЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Пафосе (Кипр), завершилась со счетом 5:0 в пользу эстонской команды, в составе которой голами отметились Марек Калджумае (на 24-й минуте), Максим Подхольюзин (28), Кирилл Нестеров (29), Артем Комлов (32) и Расмус Пеетсон (42).

В матче за 13-е место «Левадия» сыграет 21 февраля с «Чертаново» (Москва), а «Урал» в этот же день будет бороться за 15-е место с «Муромом».

Во время загрузки произошла ошибка.
Левадия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Европе назвали лучшего вратаря в истории. Им оказался русский
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
Главная битва сезона: Туктамышева бросает вызов Медведевой
К ЧМ готов только Логинов? Итоги американских этапов Кубка мира
Овечкин - 4-й игрок в НХЛ, забросивший 40 шайб в 10 сезонах
Зидан обозначил два условия при подписании контракта с «Челси»
«Решил драться»: Минаков обратился к фанатам после поражения
Бывший чемпион UFC объяснил поражение на 26-й секунде боя
МЮ снова задумался о смене тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь