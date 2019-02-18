«Левадия» разгромила «Урал» в стыковом матче Кубка ФНЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Пафосе (Кипр), завершилась со счетом 5:0 в пользу эстонской команды, в составе которой голами отметились Марек Калджумае (на 24-й минуте), Максим Подхольюзин (28), Кирилл Нестеров (29), Артем Комлов (32) и Расмус Пеетсон (42).

В матче за 13-е место «Левадия» сыграет 21 февраля с «Чертаново» (Москва), а «Урал» в этот же день будет бороться за 15-е место с «Муромом».