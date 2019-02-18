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19:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» разгромил молдавский «Петрокуб» в товарищеском матче на сборе в Турции

«Ахмат» на третьем сборе в Турции провёл товарищеский матч с молдавским клубом «Петрокуб». Встреча команд завершилась со счётом 5:0 в пользу грозненской команды. Игра проходила в закрытом режиме.

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Источник: РИА "Новости"

Первый гол забил нападающий «Ахмата» Магомед Митришев. Он отправил мяч в ворота молдавской команды на 2-й минуте встречи. Остальные четыре гола были забиты во втором тайме матча.

Напомним, третий сбор «Ахмата» в турецком городе Белек продлится до 22 февраля. В последний день сбора грозненская команда проведёт матч с минским «Динамо».

После 17 туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 очками в активе. В первом матче после зимнего перерыва команде предстоит встретиться с «Рубином». Игра состоится в Казани 3 марта.

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