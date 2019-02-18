«Ахмат» разгромил молдавский «Петрокуб» в товарищеском матче на сборе в Турции

Первый гол забил нападающий «Ахмата» Магомед Митришев. Он отправил мяч в ворота молдавской команды на 2-й минуте встречи. Остальные четыре гола были забиты во втором тайме матча.
Напомним, третий сбор «Ахмата» в турецком городе Белек продлится до 22 февраля. В последний день сбора грозненская команда проведёт матч с минским «Динамо».
После 17 туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 очками в активе. В первом матче после зимнего перерыва команде предстоит встретиться с «Рубином». Игра состоится в Казани 3 марта.