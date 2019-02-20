Футболисты «Тамбова» обыграли «Шинник» в матче за 3-е место Кубка ФНЛ
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Футболисты «Тамбова» обыграли ярославский «Шинник» в матче за 3-е место проходящего на Кипре Кубка ФНЛ.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Футболисты «Тамбова» обыграли ярославский «Шинник» в матче за 3-е место проходящего на Кипре Кубка ФНЛ.
Встреча в среду завершилась со счетом 2:0 в пользу «Тамбова». Голы забили Владимир Обухов (20-я минута) и Евгений Рагулькин в компенсированное к матчу время.
В финале Кубка встретятся волгоградский «Ротор» и курский «Авангард».