«Чертаново» заявило 14-летнего игрока. Сульшер обещает ему место Лингарда
Теперь есть ещё один повод следить за ФНЛ.
Теперь есть ещё один повод следить за ФНЛ.
Выступающий в ФНЛ «Чертаново» внёс в заявку 14-летнего игрока. Нападающий Сергей Пиняев — самый молодой футболист в составе российской профессиональной команды. Если он выйдёт на поле во второй части сезона, то установит рекорд: в таком возрасте у нас ещё никто не играл.
О Пиняеве заговорили в прошлом году после того, как появилось видео его феноменальных голов за академию «Чертаново». В одном из матчей 13-летний форвард обыграл семерых соперников перед тем, как поразить ворота соперника. В другой игре, против ЦСКА Сергей забил рабоной.
Мальчишка из Саратова поражает своим техническим оснащением, скоростью, пониманием игры. «Чертаново» выкладывает в «Твиттере» видео с голами своей звёздочки, отмечая, что Пиняев получил отказ в ведущих столичных академиях, а в их футбольной школе превратился в самого результативного нападающего
Пиняев уже дважды ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед». Скауты английского клуба узнали об уникуме из «Чертаново» раньше, чем российские болельщики. Весной 2018-го во время первой поездки Сергей забил пять голов за команду своего возраста (игроки 2004 года рождения) в товарищеской встрече с «Бари».
Говорят, Сульшер подшутил над Лингардом, сказав, что через два года на его месте будет играть Пиняев.
Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказывал в интервью для «Чемпионата»:
«Англичане хотят, чтобы он потренировался у них, а мы не возражаем, пусть развивается парень. Вот он английский учит с преподавателем. В любом случае только плюсы от этого. Пока речь не идёт о переходе. Просто “Манчестер Юнайтед” пристальнее других следит за ним. Есть лист “МЮ” по всем странам мира. И несколько футболистов “Чертаново” в этом листе находятся. В любом случае, пока о будущем Серёжи говорить рано. Надо много работать».
Футбольная академия, играющая на уровне ФНЛ собственными воспитанниками, — сказочная история. Да ведь не просто играющая, а ещё и претендующая на выход в
Нынешней зимой «Чертаново» продало трёх своих воспитанников, чтобы иметь необходимый бюджет для выступлений в ФНЛ. Полузащитник Наиль Умяров и Максим Глушенков перешли в «Спартак», а нападающий Андрей Зиньковский — в «Крылья Советов». Эти три трансфера должны принести клубу около 1 млн евро без учета бонусов. Трансфер Пиняева в будущем наверняка побьёт клубный рекорд.
Анатолий Романов