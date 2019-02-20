«Чертаново» заявило 14-летнего игрока. Сульшер обещает ему место Лингарда

Источник: Чемпионат.com

Выступающий в ФНЛ «Чертаново» внёс в заявку 14-летнего игрока. Нападающий Сергей Пиняев — самый молодой футболист в составе российской профессиональной команды. Если он выйдёт на поле во второй части сезона, то установит рекорд: в таком возрасте у нас ещё никто не играл.

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Кто такой Сергей Пиняев?

О Пиняеве заговорили в прошлом году после того, как появилось видео его феноменальных голов за академию «Чертаново». В одном из матчей 13-летний форвард обыграл семерых соперников перед тем, как поразить ворота соперника. В другой игре, против ЦСКА Сергей забил рабоной.

Мальчишка из Саратова поражает своим техническим оснащением, скоростью, пониманием игры. «Чертаново» выкладывает в «Твиттере» видео с голами своей звёздочки, отмечая, что Пиняев получил отказ в ведущих столичных академиях, а в их футбольной школе превратился в самого результативного нападающего детско-юношеского футбола. Три сезона подряд Сергей становился лучшим бомбардиром летнего первенства Москвы во всех возрастах.

Насколько силён интерес «Манчестер Юнайтед»?

Пиняев уже дважды ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед». Скауты английского клуба узнали об уникуме из «Чертаново» раньше, чем российские болельщики. Весной 2018-го во время первой поездки Сергей забил пять голов за команду своего возраста (игроки 2004 года рождения) в товарищеской встрече с «Бари».

В ходе второй стажировки в январе 2019-го россиянин познакомился с главным тренером «МЮ» Уле-Гуннаром Сульшером и нападающим Джесси Лингардом, сделал совместные фотографии со звёздами английской команды.

Говорят, Сульшер подшутил над Лингардом, сказав, что через два года на его месте будет играть Пиняев.

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказывал в интервью для «Чемпионата»:

«Англичане хотят, чтобы он потренировался у них, а мы не возражаем, пусть развивается парень. Вот он английский учит с преподавателем. В любом случае только плюсы от этого. Пока речь не идёт о переходе. Просто “Манчестер Юнайтед” пристальнее других следит за ним. Есть лист “МЮ” по всем странам мира. И несколько футболистов “Чертаново” в этом листе находятся. В любом случае, пока о будущем Серёжи говорить рано. Надо много работать».

Как выступает «Чертаново» в ФНЛ?

Футбольная академия, играющая на уровне ФНЛ собственными воспитанниками, — сказочная история. Да ведь не просто играющая, а ещё и претендующая на выход в Премьер-Лигу! По крайней мере, если судить по результатам первой части сезона. После 24 туров «Чертаново» занимает четвёртое место (это зона стыковых матчей), отставая от лидирующих в чемпионате «Томи» и «Тамбова» на восемь-девять очков. При этом у столичного клуба самый маленький бюджет в лиге. По словам Ларина, некоторые футболисты команды играют за зарплату в 18 тыс рублей в месяц.

Нынешней зимой «Чертаново» продало трёх своих воспитанников, чтобы иметь необходимый бюджет для выступлений в ФНЛ. Полузащитник Наиль Умяров и Максим Глушенков перешли в «Спартак», а нападающий Андрей Зиньковский — в «Крылья Советов». Эти три трансфера должны принести клубу около 1 млн евро без учета бонусов. Трансфер Пиняева в будущем наверняка побьёт клубный рекорд.

Пиняев — большой талант. Может вырасти в крутого игрока. Главное, чтобы никому в голову не пришло называть его «русским Месси».