Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Монпелье
Футбол. Еврокубки
23:00
Шальке-04
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо0
Генгам0
Футбол. Еврокубки
20:00
Севилья2
Лацио0
Футбол. Еврокубки
21.02
Зенит
Фенербахче
Все события
Фоторепортажи
14Целуйтесь на здоровье! С Днем всех влюбленных
15Чем занимался «Локо» в День всех влюбленных семь лет назад
22:45 (мск), источник: Р-Спорт

Курский «Авангард» стал обладателем Кубка ФНЛ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Футболисты курского «Авангарда» в серии пенальти победили волгоградский «Ротор» в финале Кубка ФНЛ на Кипре.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи, прошедшей в среду, завершилось со счетом 1:1. В составе «Авангарда» отличился Михаил Земсков (80-я минута), у «Ротора» гол забил Анзор Саная (86). В серии пенальти точнее были игроки курского клуба.

Третье место на Кубке ФНЛ занял «Тамбов».

Авангард К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ротор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион мира тайно женился на ослепительной модели из Казахстана
Известный тренер объяснила причины неудач Медведевой
СМИ: «Реал» готов расстаться с Гаретом Бэйлом
Шведская биатлонистка выиграла индивидуальную гонку на ЧЕ
ЧЕ по биатлону начался с нового провала России
Чемпионка мира по фигурному катанию пропустит первенство планеты
СКА победил «Нефтехимик» в матче КХЛ
«Манчестер Сити» играет с «Шальке» в Лиге чемпионов (трансляция)
Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Востока
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь