Курский «Авангард» стал обладателем Кубка ФНЛ
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Футболисты курского «Авангарда» в серии пенальти победили волгоградский «Ротор» в финале Кубка ФНЛ на Кипре.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Футболисты курского «Авангарда» в серии пенальти победили волгоградский «Ротор» в финале Кубка ФНЛ на Кипре.
Основное время встречи, прошедшей в среду, завершилось со счетом 1:1. В составе «Авангарда» отличился Михаил Земсков (80-я минута), у «Ротора» гол забил Анзор Саная (86). В серии пенальти точнее были игроки курского клуба.
Третье место на Кубке ФНЛ занял «Тамбов».