ФК «Томь» приобрел 11 игроков во время действия трансферного окна
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. «Томь» в пятницу завершила отбор новых игроков, которые должны занять место девяти футболистов, покинувших томский клуб
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. «Томь» в пятницу завершила отбор новых игроков, которые должны занять место девяти футболистов, покинувших томский клуб
Ранее сообщалось, что в январе «Томь» получила от спонсора — «Газпром нефти» — транш в размере 400 млн руб. на погашение долгов и дальнейшую работу клуба в течение года. При этом в прошлом году клуб испытывал финансовые трудности и имел многомиллионные долги по зарплатам, налогам и договорным обязательствам. Выплаты долгов не дождались девять игроков «Томи».
«Томь» завершила селекционную работу. В команду пришли два голкипера — более опытный Олег Смирнов и молодой воспитанник томского футбола Иван Сальников; защитники Исмаил Эдиев, который играл в клубах
Он добавил, что больше приобретений не будет. «Пока трудно сказать, стала команда сильнее или слабее, мы это увидим по первым матчам весенней серии», — подчеркнул собеседник агентства.
«Томь» после 24 туров набрала 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги. Сезон после зимней паузы возобновится в начале марта.