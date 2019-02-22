ФК «Томь» приобрел 11 игроков во время действия трансферного окна

Ранее сообщалось, что в январе «Томь» получила от спонсора — «Газпром нефти» — транш в размере 400 млн руб. на погашение долгов и дальнейшую работу клуба в течение года. При этом в прошлом году клуб испытывал финансовые трудности и имел многомиллионные долги по зарплатам, налогам и договорным обязательствам. Выплаты долгов не дождались девять игроков «Томи».

«Томь» завершила селекционную работу. В команду пришли два голкипера — более опытный Олег Смирнов и молодой воспитанник томского футбола Иван Сальников; защитники Исмаил Эдиев, который играл в клубах премьер-лиги и Роман Бугаев игравший за «Кубань»; полузащитник Максим Андреев и два нападающих — Алексей Гасилин и Исламнур Абдулавов. Также в «Томь» перешли футболисты из системы «Зенита-2″ — Даниил Пенчиков, Василий Запрягаев, Никита Каккоев, Иван Андреев», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что больше приобретений не будет. «Пока трудно сказать, стала команда сильнее или слабее, мы это увидим по первым матчам весенней серии», — подчеркнул собеседник агентства.