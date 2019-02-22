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14:24 (мск), источник: ТАСС

ФК «Томь» приобрел 11 игроков во время действия трансферного окна

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. «Томь» в пятницу завершила отбор новых игроков, которые должны занять место девяти футболистов, покинувших томский клуб из-за долгов, состав команды пополнили 11 человек. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь клуба.

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Ранее сообщалось, что в январе «Томь» получила от спонсора — «Газпром нефти» — транш в размере 400 млн руб. на погашение долгов и дальнейшую работу клуба в течение года. При этом в прошлом году клуб испытывал финансовые трудности и имел многомиллионные долги по зарплатам, налогам и договорным обязательствам. Выплаты долгов не дождались девять игроков «Томи».

«Томь» завершила селекционную работу. В команду пришли два голкипера — более опытный Олег Смирнов и молодой воспитанник томского футбола Иван Сальников; защитники Исмаил Эдиев, который играл в клубах премьер-лиги и Роман Бугаев игравший за «Кубань»; полузащитник Максим Андреев и два нападающих — Алексей Гасилин и Исламнур Абдулавов. Также в «Томь» перешли футболисты из системы «Зенита-2″ — Даниил Пенчиков, Василий Запрягаев, Никита Каккоев, Иван Андреев», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что больше приобретений не будет. «Пока трудно сказать, стала команда сильнее или слабее, мы это увидим по первым матчам весенней серии», — подчеркнул собеседник агентства.

«Томь» после 24 туров набрала 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги. Сезон после зимней паузы возобновится в начале марта.

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