ФК «Сочи» намерен попасть в премьер-лигу по итогам сезона

В таблице Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) после 24 туров лидирует «Тамбов» (47 очков), далее следуют томская «Томь» (46), курский «Авангард» (42), «Чертаново», «Нижний Новгород» и «Сочи» (по 38).

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Первые две команды по итогам сезона напрямую выйдут в РПЛ, третья и четвертая команды проведут стыковые матчи с 14-й и 13-й командой РПЛ соответственно.

«Задачи, которые поставлены внутри команды, просты и банальны. У нас осталось 14 игр, мы хотим все их выиграть. Соответственно, если это происходит, мы с большой долей вероятности выйдем в премьер-лигу», — сказал Орлов.

Он подчеркнул, что у команды есть все, чтобы играть в премьер-лиге. «В предыдущих 24 играх мы не набрали достаточное количество очков. Где-то нам фарта не хватило, какие-то свои матчи мы отпустили. Если бы мы набрали на десять очков больше, то занимали бы текущее первое место. Считаю, это был бы справедливый результат», — отметил Орлов.