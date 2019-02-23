Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
ПСЖ1
Ним0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья2
Барселона2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут1
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед2
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
20:30
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
20:30
Фортуна Д
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Анже
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария1
Герта0
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М0
Вольфсбург3
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург5
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц3
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрозиноне
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино2
Аталанта0
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Эйбар
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе2
Райо Вальекано1
Все события
Фоторепортажи
10Лучшие кадры первых матчей плей-офф ЛЧ
19«Енисей» победил «Кузбасс» на Красной площади
19:16 (мск), источник: ТАСС

ФК «Сочи» намерен попасть в премьер-лигу по итогам сезона

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» ставит цель по итогам текущего сезона выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал спортивный директор клуба Андрей Орлов.лиге.

Наверх

В таблице Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) после 24 туров лидирует «Тамбов» (47 очков), далее следуют томская «Томь» (46), курский «Авангард» (42), «Чертаново», «Нижний Новгород» и «Сочи» (по 38).

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Первые две команды по итогам сезона напрямую выйдут в РПЛ, третья и четвертая команды проведут стыковые матчи с 14-й и 13-й командой РПЛ соответственно.

«Задачи, которые поставлены внутри команды, просты и банальны. У нас осталось 14 игр, мы хотим все их выиграть. Соответственно, если это происходит, мы с большой долей вероятности выйдем в премьер-лигу», — сказал Орлов.

Он подчеркнул, что у команды есть все, чтобы играть в премьер-лиге. «В предыдущих 24 играх мы не набрали достаточное количество очков. Где-то нам фарта не хватило, какие-то свои матчи мы отпустили. Если бы мы набрали на десять очков больше, то занимали бы текущее первое место. Считаю, это был бы справедливый результат», — отметил Орлов.

«Сочи» был образован летом 2018 года на основе санкт-петербургского «Динамо». Ближайший матч клуб проведет 3 марта на выезде с командой «Нижний Новгород».

Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Одно из самых бестолковых трансферных окон в РПЛ
Браво, Медведева и Туктамышева. И кого теперь отправлять на ЧМ?
Обидно. Как Большунов упустил золото чемпионата мира по лыжам
Панарин: Болен как собака? Торторелла приукрасил мою болезнь
Аршавин проигнорировал вопрос об угрозах жене
Ровно год назад Загитова выиграла олимпийское золото (фото)
Скандал с Логиновым затмил медаль Юрловой. Россия снова шокирует
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь