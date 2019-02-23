ФК «Сочи» намерен попасть в премьер-лигу по итогам сезона
СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» ставит цель по итогам текущего сезона выйти в Российскую
СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» ставит цель по итогам текущего сезона выйти в Российскую
В таблице Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) после 24 туров лидирует «Тамбов» (47 очков), далее следуют томская «Томь» (46), курский «Авангард» (42), «Чертаново», «Нижний Новгород» и «Сочи» (по 38).
Первые две команды по итогам сезона напрямую выйдут в РПЛ, третья и четвертая команды проведут стыковые матчи с 14-й и 13-й командой РПЛ соответственно.
«Задачи, которые поставлены внутри команды, просты и банальны. У нас осталось 14 игр, мы хотим все их выиграть. Соответственно, если это происходит, мы с большой долей вероятности выйдем в премьер-лигу», — сказал Орлов.
Он подчеркнул, что у команды есть все, чтобы играть в
«Сочи» был образован летом 2018 года на основе