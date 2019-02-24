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18:13 (мск), источник: Vesti.kz

20-летний казахстанский форвард провел полный матч за российский клуб

Казахстанский форвард Акмаль Бахтияров сыграл за российский «Сочи» в товарищеском матче против астраханского «Волгаря», передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила на поле «Сочи» и завершилась со счетом 0:1. Победный гол «Волгарь» забил на 72-й минуте.

В этой игре Бахтияров вышел в стартовом составе и провел полный матч. Он был одним из самых активных в команде и имел несколько хороших моментов, но забить не смог.

Для Бахтиярова этот матч стал седьмым за «Сочи». Ранее он забил саратовскому «Соколу» (3:0) и открыл счет голам за клуб, выходил в победной встрече южнокорейским «Сувоном» (2:1), заработал пенальти в ворота боснийского «Железничара» (1:0), поучаствовал в голе в ворота «Енисея» (3:3) и сыграл против армянского «Арарата» (1:1), а дебютировал за новый клуб во встрече с «Урожаем» (1:0).

Отметим, что «Сочи» идет на шестом месте в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и борется за стыковые матчи за право сыграть в премьер-лиге, а «Волгарь» идет третьим в зоне «Юг» третьего по силе дивизиона России.

Сейчас «Сочи» проводит заключительный этап подготовки в родном городе, а первый официальный матч сыграет 3 марта в гостях против «Нижнего Новгорода».

Напомним, о подписании контракта с 20-летним Бахтияровым «Сочи» объявил в конце января. Его клуб занимает шестое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и борется за стыковые матчи с участником премьер-лиги.

В прошлом году Бахтияров выступал за родной «Кайрат», но со скандалом покинул клуб в середине сезона. Затем форвард перебрался в армянский «Арцах», где провел вторую часть игрового года. В ноябре стало известно, что казахстанец продолжит карьеру в «Сочи».

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