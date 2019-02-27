ФНЛ: Уровень правонарушений на матчах лиги снизился после ЧМ-2018

«Проведя анализ прошедших 24 матчей лиги, были выявлены нарушения: использование пиротехники, выбегания на поле, нецензурная брань, выбрасывание посторонних предметов. В этом сезоне восемь раз использовалась пиротехника, в прошлом — 21. Оскорбления — 49 раз, в прошлом сезоне было 57 случаев. Вывешивание оскорбительных баннеров — два, было семь раз. Сжигание атрибутики — шесть, было восемь случаев. Снижается общий уровень правонарушений. Массовых драк с полицией не зафиксировано», — добавил он.