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13:22 (мск), источник: Р-Спорт

ФНЛ: Уровень правонарушений на матчах лиги снизился после ЧМ-2018

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Михаил Гончаров. Руководитель департамента безопасности и работы с болельщиками Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Андрей Прядкин заявил, что после чемпионата мира по футболу в России посещаемость матчей лиги выросла, а уровень правонарушений снизился.

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В среду в Москве проходит семинар по обеспечению безопасности и работе с болельщиками футбольных клубов.

«Посещаемость Футбольной национальной лиги выросла. Причина — проведенный на высшем уровне чемпионат мира», — сказал Андрей Прядкин.

«Проведя анализ прошедших 24 матчей лиги, были выявлены нарушения: использование пиротехники, выбегания на поле, нецензурная брань, выбрасывание посторонних предметов. В этом сезоне восемь раз использовалась пиротехника, в прошлом — 21. Оскорбления — 49 раз, в прошлом сезоне было 57 случаев. Вывешивание оскорбительных баннеров — два, было семь раз. Сжигание атрибутики — шесть, было восемь случаев. Снижается общий уровень правонарушений. Массовых драк с полицией не зафиксировано», — добавил он.

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