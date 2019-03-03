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18:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит-2» одержал первую победу в шести матчах, обыграв «Шинник»

«Зенит-2» нанёс поражение «Шиннику» в матче 25-го тура ФНЛ. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев с минимальным счётом.

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Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч на 15-й минуте с пенальти забил Илья Воробьёв. Встреча получилась довольно грубой, арбитр Евгений Кукуляк показал девять жёлтых карточек, а также удалил на 43-й минуте защитника гостей Дениса Магадиева, который получил второй «горчичник».

«Зенит-2» прервал неудачную серию из пяти поражений подряд. Тем не менее питерцы по-прежнему замыкают турнирную таблицу ФНЛ, набрав 11 очков в 25 матчах. От спасительного 15-го места их отделяют 18 очков. «Шинник» до этого одержал три победы подряд. Клуб из Ярославля с 37 набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Зенит-2
1:0
Первый тайм: 1:0
Шинник
Футбол, Первый дивизион, Тур 253.03.2019, 16:00 (МСК UTC+3)МСА Петровский
Главные тренеры
Владислав РадимовАлександр Побегалов
Голы
Илья Воробьев15′
Составы команд
32Алексей Городовой
16Дмитрий Яшин
3Денис Терентьев
2Денис Магадиев
14′43′
77Артем Вяткин
3Валерий Цховребов
96Томас Рукас
17Николай Покидышев
90+4′
38Леон Мусаев
20Андрей Иванов
88Дмитрий Богаев
54′
15Дмитрий Самойлов
78′
75Михаил Маркин
90+4′
9Эльдар Низамутдинов
90+3′
36Андрей Мостовой
83′90′
11Сергей Нарылков
67′
72Антон Синяк
14Марат Шайморданов
55Кирилл Капленко
12′82′
21Владислав Камилов
47′
71Данила Буранов
4Евгений Стешин
84Илья Воробьев
62′
10Ишхан Гелоян
47′
49Дмитрий Плетнев
66′
27Василий Алейников
92Даниил Шамкин
67′
22Сергей Самодин
73′
62Максим Левин
79Алексей Герасимов
Статистика
5Желтые карточки5
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Кукуляк(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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