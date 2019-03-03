«Зенит-2» одержал первую победу в шести матчах, обыграв «Шинник»

Единственный мяч на 15-й минуте с пенальти забил Илья Воробьёв. Встреча получилась довольно грубой, арбитр Евгений Кукуляк показал девять жёлтых карточек, а также удалил на 43-й минуте защитника гостей Дениса Магадиева, который получил второй «горчичник».

«Зенит-2» прервал неудачную серию из пяти поражений подряд. Тем не менее питерцы по-прежнему замыкают турнирную таблицу ФНЛ, набрав 11 очков в 25 матчах. От спасительного 15-го места их отделяют 18 очков. «Шинник» до этого одержал три победы подряд. Клуб из Ярославля с 37 набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице.