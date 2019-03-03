«Зенит-2» одержал первую победу в шести матчах, обыграв «Шинник»
«Зенит-2» нанёс поражение «Шиннику» в матче 25-го тура ФНЛ. Встреча, проходившая в
«Зенит-2» нанёс поражение «Шиннику» в матче 25-го тура ФНЛ. Встреча, проходившая в
Единственный мяч на 15-й минуте с пенальти забил Илья Воробьёв. Встреча получилась довольно грубой, арбитр Евгений Кукуляк показал девять жёлтых карточек, а также удалил на 43-й минуте защитника гостей Дениса Магадиева, который получил второй «горчичник».
«Зенит-2» прервал неудачную серию из пяти поражений подряд. Тем не менее питерцы
|Владислав Радимов
|Александр Побегалов
|Илья Воробьев
|15′
|32
|Алексей Городовой
|16
|Дмитрий Яшин
|3
|Денис Терентьев
|2
|Денис Магадиев
14′43′
|77
|Артем Вяткин
|3
|Валерий Цховребов
|96
|Томас Рукас
|17
|Николай Покидышев
90+4′
|38
|Леон Мусаев
|20
|Андрей Иванов
|88
|Дмитрий Богаев
54′
|15
|Дмитрий Самойлов
78′
|75
|Михаил Маркин
90+4′
|9
|Эльдар Низамутдинов
90+3′
|36
|Андрей Мостовой
83′90′
|11
|Сергей Нарылков
67′
|72
|Антон Синяк
|14
|Марат Шайморданов
|55
|Кирилл Капленко
12′82′
|21
|Владислав Камилов
47′
|71
|Данила Буранов
|4
|Евгений Стешин
|84
|Илья Воробьев
62′
|10
|Ишхан Гелоян
47′
|49
|Дмитрий Плетнев
66′
|27
|Василий Алейников
|92
|Даниил Шамкин
67′
|22
|Сергей Самодин
73′
|62
|Максим Левин
|79
|Алексей Герасимов
|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Кукуляк(Россия, Калуга)