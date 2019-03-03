Макеев остановил «Спартак-2», «Чертаново» обыграло Евсеева
Рассказываем о главных событиях 25-го тура в первом дивизионе.
Рассказываем о главных событиях 25-го тура в первом дивизионе.
Турнир в первом дивизионе возобновился на Дальнем Востоке матчем двенадцатой и четвертой команд первенства. Для человека, не знакомого с реалиями соревнований, такие вводные исключают даже намек на интригу. По факту же изначально настраивавшаяся на возвращение в
Это трио во многом определяло игру команды, ставшей открытием сезона, но, как показала игра в Хабаровске, система в «Чертаново» оказалась важнее отдельных личностей. В противном случае москвичи могли поплыть после быстро пропущенного гола, однако они уже к перерыву вели в счете, превзойдя фаворита по игре. Прав оказался Осинькин, уверявший перед возобновлением сезона, что стиль удалось сохранить. Ну, а герои в команде теперь новые. В первой части сезона у Колесниченко было три выхода в стартовом составе и один гол, а в воскресенье 19-летний форвард оформил дубль. Возможно, футболиста вдохновил хорошо знакомый ему стадион, на котором он год назад сыграл несколько минут в
— Начали агрессивно, забили мяч — это был план нашей команды, — цитирует сайт лиги главного тренера хабаровчан Вадима Евсеева. — А дальше случился эпизод, который мы всю неделю разбирали, тренировали, где наши защитники должны были быть ближе к игрокам соперника. Дали принять, дали скинуть, и соперник провел быструю атаку «три в три» или «четыре в три». То, что хорошо получается у группы атаки «Чертаново», она сделала. А дальше мы два мяча привезли сами себе. Соперник мастеровитый. Да, они молодые, но каждый из них поиграл в различных сборных. Да, мы играли с командой, которая идет выше нас, но так играть нельзя! У нас опытные игроки, и я сказал уже в раздевалке, для чего мы тут находимся. Очень обидное поражение. Слышу, что говорят болельщики с трибун, и они правильно спрашивают: «Что вы делали два месяца на сборах, если такой результат?» Неприятно. Но болельщики имеют право это говорить.
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Первый экзамен у нового штаба получился трудным, а его сдачу резко усложнило удаление Кацалапова, уже на 9-й минуте сбившего с ног убегавшего к воротам Нимели. Естественно, в большинстве спартаковцы получили заметное преимущество. К перерыву у
— После раннего удаления у соперника нам пришлось перестраивать игру и практически постоянно атаковать позиционно, — подчеркнул на послематчевой
Центральный матч тура между командами, располагавшимися за спиной лидирующего квартета, получился не самым зрелищным. Желания было много, однако защитные порядки оказались на высоте. Хотя в первом тайме игравшим без ключевого защитника Миладиновича черноморцам пришлось нелегко. Хозяева создали достаточно острых моментов, но так и не смогли пробить ярко сыгравшего Заболотного. Между тем, в этой встрече состоялось несколько примечательных дебютов. У волжан на последние минуты вышел бывший спартаковец Давыдов, за черноморцев сыграли арендованные у «Локомотива» Касаев и Маргасов. Последний в концовке резко обострил игру смещением в центр, однако его удар был заблокирован защитником. Кого порадовала ничья двух бывших динамовцев Дмитрия Черышева и Александра Точилина, так это конкурентов «Нижнего» и «Сочи». Прежде всего, оторвавшееся от преследователей «Чертаново».
— Первый тайм можно занести нам в актив, — подчеркнул на
Даже у самого крепкого по составу клуба могут возникать кадровые сложности. В частности «Тамбову» в Саранске не могли помочь улетевший на родину в связи со смертью отца Кашчелан и новобранец Обухов. Последний призван заменить уехавшего в Казахстан Себаи, однако не имел права играть против «Мордовии» по условиям аренды.
Если это решение и помогло хозяевам, то исключительно в первом безголевом тайме, а после перерыва гости в соответствии со своим прозвищем вцепились в саранчан волчьей хваткой и смели оборону соперника в течение десяти минут. Забавно, что все мячи были забиты, когда зеленое в первой половине игры поле во втором тайме начало припорашивать снегом. Переломным оказался розыгрыш «стандарта», увенчавшийся ударом Чистякова головой. После чего защитники потеряли перед воротами удвоившего счет Аппаева, а самым красивым эпизодом стал классный пас Кленкина на выскочившего один на один Килина.
Идущая второй «Томь» за зиму поменяла состав. Клуб погасил значительную часть долгов, но старые проблемы тянут его вниз. Руководство области считает, что в нынешней ситуации говорить о выходе в
Всю первую часть сезона из Калининграда следовали тревожные сигналы в связи со сложным финансовым положением «Балтики». Их пытались решить, однако теперь в самом западном клубе России сменилось руководство, существенно сократилась платежная ведомость, а перед занявшим пост главного тренера Евгением Калешиным официально поставлена приземленная задача сохранения прописки в первом дивизионе.
Судя по игре с одним из фаворитов турнира, шансы собравших очень симпатичный состав балтийцев покинуть зону вылета весьма высоки. С ходу — быстрым голом — принялся оправдывать надежды ярко игравший в саратовском «Соколе» и давно заслуживший повышение из ПФЛ Саплинов. Блистал на левом фланге еще один зимний новичок Глушков, выдавший классный результативный пас Магалю. С точки зрения занимаемых соперниками мест, воскресный результат стал сенсацией, но в плане качества игры победа «Балтики» совсем не сюрприз.