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Макеев остановил «Спартак-2», «Чертаново» обыграло Евсеева

Рассказываем о главных событиях 25-го тура в первом дивизионе.

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Источник: instagram.com/fc.rotor/

Лидеры ушли, игра осталась

Первый дивизион 2018/2019Тур 25, 3.03.2019, 8:00

СКА-Хабаровск1:Чертаново3

Турнир в первом дивизионе возобновился на Дальнем Востоке матчем двенадцатой и четвертой команд первенства. Для человека, не знакомого с реалиями соревнований, такие вводные исключают даже намек на интригу. По факту же изначально настраивавшаяся на возвращение в премьер-лигу команда Вадима Евсеева отставала от «Чертаново» всего на пять очков. Но все же интереснее было посмотреть не на теневого фаворита, а на то, как Игорь Осинькин справится с потерями лидеров — перебравшихся в «Спартак» Умярова и Глушенкова, а также Зиньковского, подписавшего контракт с «Крыльями Советов».

Это трио во многом определяло игру команды, ставшей открытием сезона, но, как показала игра в Хабаровске, система в «Чертаново» оказалась важнее отдельных личностей. В противном случае москвичи могли поплыть после быстро пропущенного гола, однако они уже к перерыву вели в счете, превзойдя фаворита по игре. Прав оказался Осинькин, уверявший перед возобновлением сезона, что стиль удалось сохранить. Ну, а герои в команде теперь новые. В первой части сезона у Колесниченко было три выхода в стартовом составе и один гол, а в воскресенье 19-летний форвард оформил дубль. Возможно, футболиста вдохновил хорошо знакомый ему стадион, на котором он год назад сыграл несколько минут в премьер-лиге в футболке СКА.

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— Начали агрессивно, забили мяч — это был план нашей команды, — цитирует сайт лиги главного тренера хабаровчан Вадима Евсеева. — А дальше случился эпизод, который мы всю неделю разбирали, тренировали, где наши защитники должны были быть ближе к игрокам соперника. Дали принять, дали скинуть, и соперник провел быструю атаку «три в три» или «четыре в три». То, что хорошо получается у группы атаки «Чертаново», она сделала. А дальше мы два мяча привезли сами себе. Соперник мастеровитый. Да, они молодые, но каждый из них поиграл в различных сборных. Да, мы играли с командой, которая идет выше нас, но так играть нельзя! У нас опытные игроки, и я сказал уже в раздевалке, для чего мы тут находимся. Очень обидное поражение. Слышу, что говорят болельщики с трибун, и они правильно спрашивают: «Что вы делали два месяца на сборах, если такой результат?» Неприятно. Но болельщики имеют право это говорить.

81 минута в меньшинстве

Первый дивизион 2018/2019Тур 25, 3.03.2019, 13:00

Ротор0:Спартак-20

Волгоградскую команду зимой принял Павел Могилевский. Именно он руководит игрой, однако не имеет необходимой лицензии, поэтому де-юре главным тренером считается другой известный в прошлом футболист «Ротора» Игорь Меньщиков, не без успеха работавший в ПФЛ в Ижевске и со второй командой волжан.

Первый экзамен у нового штаба получился трудным, а его сдачу резко усложнило удаление Кацалапова, уже на 9-й минуте сбившего с ног убегавшего к воротам Нимели. Естественно, в большинстве спартаковцы получили заметное преимущество. К перерыву у красно-белых был почти двукратный перевес по владению мячом, а счет ударов (9:1) говорил сам за себя. Тем не менее, «Ротор», в составе которого первый официальный матч провел бывший спартаковец Макеев, выстоял, а гости в попытках преодолеть оборону соперника смотрелись слишком академично.

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— После раннего удаления у соперника нам пришлось перестраивать игру и практически постоянно атаковать позиционно, — подчеркнул на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов. — Это всегда тяжело, тем более у «Ротора» много опытных футболистов, которые умеют обороняться. Моменты у нас были, но не хватало последнего паса.

Ничья в пользу конкурентов

Первый дивизион 2018/2019Тур 25, 3.03.2019, 14:00

Нижний Новгород0:Сочи0

Центральный матч тура между командами, располагавшимися за спиной лидирующего квартета, получился не самым зрелищным. Желания было много, однако защитные порядки оказались на высоте. Хотя в первом тайме игравшим без ключевого защитника Миладиновича черноморцам пришлось нелегко. Хозяева создали достаточно острых моментов, но так и не смогли пробить ярко сыгравшего Заболотного. Между тем, в этой встрече состоялось несколько примечательных дебютов. У волжан на последние минуты вышел бывший спартаковец Давыдов, за черноморцев сыграли арендованные у «Локомотива» Касаев и Маргасов. Последний в концовке резко обострил игру смещением в центр, однако его удар был заблокирован защитником. Кого порадовала ничья двух бывших динамовцев Дмитрия Черышева и Александра Точилина, так это конкурентов «Нижнего» и «Сочи». Прежде всего, оторвавшееся от преследователей «Чертаново».

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— Первый тайм можно занести нам в актив, — подчеркнул на пресс-конференции Черышев. — Видно, что у команды есть свой стиль, есть желание побеждать. Надо только стараться использовать те моменты, которые мы создаем.

«Тамбов» увеличил отрыв

Первый дивизион 2018/2019Тур 25, 3.03.2019, 15:00

Мордовия1:Тамбов3

Даже у самого крепкого по составу клуба могут возникать кадровые сложности. В частности «Тамбову» в Саранске не могли помочь улетевший на родину в связи со смертью отца Кашчелан и новобранец Обухов. Последний призван заменить уехавшего в Казахстан Себаи, однако не имел права играть против «Мордовии» по условиям аренды.

Если это решение и помогло хозяевам, то исключительно в первом безголевом тайме, а после перерыва гости в соответствии со своим прозвищем вцепились в саранчан волчьей хваткой и смели оборону соперника в течение десяти минут. Забавно, что все мячи были забиты, когда зеленое в первой половине игры поле во втором тайме начало припорашивать снегом. Переломным оказался розыгрыш «стандарта», увенчавшийся ударом Чистякова головой. После чего защитники потеряли перед воротами удвоившего счет Аппаева, а самым красивым эпизодом стал классный пас Кленкина на выскочившего один на один Килина.

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Первый дивизион 2018/2019Тур 25, 3.03.2019, 17:00

Армавир0:Томь0

Идущая второй «Томь» за зиму поменяла состав. Клуб погасил значительную часть долгов, но старые проблемы тянут его вниз. Руководство области считает, что в нынешней ситуации говорить о выходе в премьер-лигу не приходится. Однако это не значит, что сибиряки будут доигрывать сезон. Напротив, ничью с предельно мотивированным «Армавиром» подопечным Василия Баскакова стоит занести в актив. Тем более, концовку гости провели в меньшинстве из-за удаления получившего вторую желтую карточку Мануйлова.

Балтийская сенсация

Первый дивизион 2018/2019Тур 25, 3.03.2019, 17:00

Балтика2:Авангард К1

Всю первую часть сезона из Калининграда следовали тревожные сигналы в связи со сложным финансовым положением «Балтики». Их пытались решить, однако теперь в самом западном клубе России сменилось руководство, существенно сократилась платежная ведомость, а перед занявшим пост главного тренера Евгением Калешиным официально поставлена приземленная задача сохранения прописки в первом дивизионе.

Судя по игре с одним из фаворитов турнира, шансы собравших очень симпатичный состав балтийцев покинуть зону вылета весьма высоки. С ходу — быстрым голом — принялся оправдывать надежды ярко игравший в саратовском «Соколе» и давно заслуживший повышение из ПФЛ Саплинов. Блистал на левом фланге еще один зимний новичок Глушков, выдавший классный результативный пас Магалю. С точки зрения занимаемых соперниками мест, воскресный результат стал сенсацией, но в плане качества игры победа «Балтики» совсем не сюрприз.

Остальные результаты

Первый дивизион 2018/2019Тур 25, 3.03.2019, 13:00

Сибирь2:Тюмень0

Первый дивизион 2018/2019Тур 25, 3.03.2019, 15:00

Химки1:Факел1

Первый дивизион 2018/2019Тур 25, 3.03.2019, 15:30

Краснодар-22:Луч1

Первый дивизион 2018/2019Тур 25, 3.03.2019, 16:00

Зенит-21:Шинник0
Чертаново
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