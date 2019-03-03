Макеев остановил «Спартак-2», «Чертаново» обыграло Евсеева

Источник: instagram.com/fc.rotor/

Лидеры ушли, игра осталась

Турнир в первом дивизионе возобновился на Дальнем Востоке матчем двенадцатой и четвертой команд первенства. Для человека, не знакомого с реалиями соревнований, такие вводные исключают даже намек на интригу. По факту же изначально настраивавшаяся на возвращение в премьер-лигу команда Вадима Евсеева отставала от «Чертаново» всего на пять очков. Но все же интереснее было посмотреть не на теневого фаворита, а на то, как Игорь Осинькин справится с потерями лидеров — перебравшихся в «Спартак» Умярова и Глушенкова, а также Зиньковского, подписавшего контракт с «Крыльями Советов».

Это трио во многом определяло игру команды, ставшей открытием сезона, но, как показала игра в Хабаровске, система в «Чертаново» оказалась важнее отдельных личностей. В противном случае москвичи могли поплыть после быстро пропущенного гола, однако они уже к перерыву вели в счете, превзойдя фаворита по игре. Прав оказался Осинькин, уверявший перед возобновлением сезона, что стиль удалось сохранить. Ну, а герои в команде теперь новые. В первой части сезона у Колесниченко было три выхода в стартовом составе и один гол, а в воскресенье 19-летний форвард оформил дубль. Возможно, футболиста вдохновил хорошо знакомый ему стадион, на котором он год назад сыграл несколько минут в премьер-лиге в футболке СКА.

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— Начали агрессивно, забили мяч — это был план нашей команды, — цитирует сайт лиги главного тренера хабаровчан Вадима Евсеева. — А дальше случился эпизод, который мы всю неделю разбирали, тренировали, где наши защитники должны были быть ближе к игрокам соперника. Дали принять, дали скинуть, и соперник провел быструю атаку «три в три» или «четыре в три». То, что хорошо получается у группы атаки «Чертаново», она сделала. А дальше мы два мяча привезли сами себе. Соперник мастеровитый. Да, они молодые, но каждый из них поиграл в различных сборных. Да, мы играли с командой, которая идет выше нас, но так играть нельзя! У нас опытные игроки, и я сказал уже в раздевалке, для чего мы тут находимся. Очень обидное поражение. Слышу, что говорят болельщики с трибун, и они правильно спрашивают: «Что вы делали два месяца на сборах, если такой результат?» Неприятно. Но болельщики имеют право это говорить.

81 минута в меньшинстве

Волгоградскую команду зимой принял Павел Могилевский. Именно он руководит игрой, однако не имеет необходимой лицензии, поэтому де-юре главным тренером считается другой известный в прошлом футболист «Ротора» Игорь Меньщиков, не без успеха работавший в ПФЛ в Ижевске и со второй командой волжан.

Первый экзамен у нового штаба получился трудным, а его сдачу резко усложнило удаление Кацалапова, уже на 9-й минуте сбившего с ног убегавшего к воротам Нимели. Естественно, в большинстве спартаковцы получили заметное преимущество. К перерыву у красно-белых был почти двукратный перевес по владению мячом, а счет ударов (9:1) говорил сам за себя. Тем не менее, «Ротор», в составе которого первый официальный матч провел бывший спартаковец Макеев, выстоял, а гости в попытках преодолеть оборону соперника смотрелись слишком академично.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BujZMN1Hw0l/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BujZMN1Hw0l/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BujZMN1Hw0l/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by ФК "РОТОР" (@fc.rotor)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-03T16:33:55+00:00">Mar 3, 2019 at 8:33am PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— После раннего удаления у соперника нам пришлось перестраивать игру и практически постоянно атаковать позиционно, — подчеркнул на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов. — Это всегда тяжело, тем более у «Ротора» много опытных футболистов, которые умеют обороняться. Моменты у нас были, но не хватало последнего паса.

Ничья в пользу конкурентов

Первый дивизион 2018/2019 Тур 25, 3.03.2019, 14:00 Нижний Новгород 0 : Сочи 0

Центральный матч тура между командами, располагавшимися за спиной лидирующего квартета, получился не самым зрелищным. Желания было много, однако защитные порядки оказались на высоте. Хотя в первом тайме игравшим без ключевого защитника Миладиновича черноморцам пришлось нелегко. Хозяева создали достаточно острых моментов, но так и не смогли пробить ярко сыгравшего Заболотного. Между тем, в этой встрече состоялось несколько примечательных дебютов. У волжан на последние минуты вышел бывший спартаковец Давыдов, за черноморцев сыграли арендованные у «Локомотива» Касаев и Маргасов. Последний в концовке резко обострил игру смещением в центр, однако его удар был заблокирован защитником. Кого порадовала ничья двух бывших динамовцев Дмитрия Черышева и Александра Точилина, так это конкурентов «Нижнего» и «Сочи». Прежде всего, оторвавшееся от преследователей «Чертаново».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BujAJUqhsei/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BujAJUqhsei/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Без голов. Через неделю примем дома «Армавир» #СочныйФутбол #ННСочи #СочиВместе</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/pfcsochi/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Футбольный клуб «Сочи»</a> (@pfcsochi) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-03T12:55:04+00:00">Mar 3, 2019 at 4:55am PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Первый тайм можно занести нам в актив, — подчеркнул на пресс-конференции Черышев. — Видно, что у команды есть свой стиль, есть желание побеждать. Надо только стараться использовать те моменты, которые мы создаем.

«Тамбов» увеличил отрыв

Даже у самого крепкого по составу клуба могут возникать кадровые сложности. В частности «Тамбову» в Саранске не могли помочь улетевший на родину в связи со смертью отца Кашчелан и новобранец Обухов. Последний призван заменить уехавшего в Казахстан Себаи, однако не имел права играть против «Мордовии» по условиям аренды.

Если это решение и помогло хозяевам, то исключительно в первом безголевом тайме, а после перерыва гости в соответствии со своим прозвищем вцепились в саранчан волчьей хваткой и смели оборону соперника в течение десяти минут. Забавно, что все мячи были забиты, когда зеленое в первой половине игры поле во втором тайме начало припорашивать снегом. Переломным оказался розыгрыш «стандарта», увенчавшийся ударом Чистякова головой. После чего защитники потеряли перед воротами удвоившего счет Аппаева, а самым красивым эпизодом стал классный пас Кленкина на выскочившего один на один Килина.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BujKHfbBBtC/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_control" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BujKHfbBBtC/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_control" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BujKHfbBBtC/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_control" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by ПФК «Тамбов» (@pfctambov)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-03T14:22:12+00:00">Mar 3, 2019 at 6:22am PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Идущая второй «Томь» за зиму поменяла состав. Клуб погасил значительную часть долгов, но старые проблемы тянут его вниз. Руководство области считает, что в нынешней ситуации говорить о выходе в премьер-лигу не приходится. Однако это не значит, что сибиряки будут доигрывать сезон. Напротив, ничью с предельно мотивированным «Армавиром» подопечным Василия Баскакова стоит занести в актив. Тем более, концовку гости провели в меньшинстве из-за удаления получившего вторую желтую карточку Мануйлова.

Балтийская сенсация

Первый дивизион 2018/2019 Тур 25, 3.03.2019, 17:00 Балтика 2 : Авангард К 1

Всю первую часть сезона из Калининграда следовали тревожные сигналы в связи со сложным финансовым положением «Балтики». Их пытались решить, однако теперь в самом западном клубе России сменилось руководство, существенно сократилась платежная ведомость, а перед занявшим пост главного тренера Евгением Калешиным официально поставлена приземленная задача сохранения прописки в первом дивизионе.

Судя по игре с одним из фаворитов турнира, шансы собравших очень симпатичный состав балтийцев покинуть зону вылета весьма высоки. С ходу — быстрым голом — принялся оправдывать надежды ярко игравший в саратовском «Соколе» и давно заслуживший повышение из ПФЛ Саплинов. Блистал на левом фланге еще один зимний новичок Глушков, выдавший классный результативный пас Магалю. С точки зрения занимаемых соперниками мест, воскресный результат стал сенсацией, но в плане качества игры победа «Балтики» совсем не сюрприз.