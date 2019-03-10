«СКА-Хабаровск» обыграл на выезде «Луч»
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» на выезде нанесли поражение «Лучу» из Владивостока в матче 26-го тура первенства ФНЛ.
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» на выезде нанесли поражение «Лучу» из Владивостока в матче 26-го тура первенства ФНЛ.
Воскресная игра во Владивостоке завершилась победой гостей со счетом 2:0.
Голы забили Артемий Малеев (55-я минута) и Дмитрий Кабутов (75). На 90-й минуте с поля был удален полузащитник «Луча» Наиль Замалиев.
Следующий матч хабаровская команда проведет дома 17 марта против «Томи». «Луч» в этот же день сыграет на выезде с саранской «Мордовией».
|Рустем Хузин
|Вадим Евсеев
|Артемий Малеев
|55′
|Дмитрий Кабутов
|76′
|1
|Александр Котляров
|25
|Михаил Опарин
|4
|Павел Степанец
|5
|Иван Хомуха
|18
|Кирилл Марущак
|18
|Виталий Приндета
|71
|Тарас Царикаев
|52
|Андрей Буйволов
|17
|Давид Дзахов
75′
|9
|Владимир Камеш
15′
|33
|Наиль Замалиев
90+2′90+2′
|33
|Ираклий Квеквескири
45′
|7
|Иван Хлебородов
|37
|Эдуард Булия
|9
|Руслан Гордиенко
|7
|Максим Казанков
58′60′
|12
|Сергей Пономаренко
81′
|17
|Дмитрий Кабутов
|22
|Виктор Патрашко
|8
|Артемий Малеев
72′
|68
|Андрей Часовских
82′
|77
|Максим Ненахов
|19
|Максим Машнев
|10
|Владислав Никифоров
84′
|98
|Илья Визнович
80′
|21
|Константин Гарбуз
|14
|Дмитрий Калугин
|88
|Олег Алейник
75′
|6
|Павел Карасев
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Артур Федоров(Россия, Петрозаводск)