«СКА-Хабаровск» обыграл на выезде «Луч»

Голы забили Артемий Малеев (55-я минута) и Дмитрий Кабутов (75). На 90-й минуте с поля был удален полузащитник «Луча» Наиль Замалиев.

Следующий матч хабаровская команда проведет дома 17 марта против «Томи». «Луч» в этот же день сыграет на выезде с саранской «Мордовией».