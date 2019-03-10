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10:48 (мск), источник: Р-Спорт

«СКА-Хабаровск» обыграл на выезде «Луч»

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» на выезде нанесли поражение «Лучу» из Владивостока в матче 26-го тура первенства ФНЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Воскресная игра во Владивостоке завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Голы забили Артемий Малеев (55-я минута) и Дмитрий Кабутов (75). На 90-й минуте с поля был удален полузащитник «Луча» Наиль Замалиев.

Следующий матч хабаровская команда проведет дома 17 марта против «Томи». «Луч» в этот же день сыграет на выезде с саранской «Мордовией».

Луч
0:2
Первый тайм: 0:0
СКА-Хабаровск
Футбол, Первый дивизион, Тур 2610.03.2019, 08:00 (МСК UTC+3)Динамо, 3700 зрителей
Главные тренеры
Рустем ХузинВадим Евсеев
Голы
Артемий Малеев55′
Дмитрий Кабутов76′
Составы команд
1Александр Котляров
25Михаил Опарин
4Павел Степанец
5Иван Хомуха
18Кирилл Марущак
18Виталий Приндета
71Тарас Царикаев
52Андрей Буйволов
17Давид Дзахов
75′
9Владимир Камеш
15′
33Наиль Замалиев
90+2′90+2′
33Ираклий Квеквескири
45′
7Иван Хлебородов
37Эдуард Булия
9Руслан Гордиенко
7Максим Казанков
58′60′
12Сергей Пономаренко
81′
17Дмитрий Кабутов
22Виктор Патрашко
8Артемий Малеев
72′
68Андрей Часовских
82′
77Максим Ненахов
19Максим Машнев
10Владислав Никифоров
84′
98Илья Визнович
80′
21Константин Гарбуз
14Дмитрий Калугин
88Олег Алейник
75′
6Павел Карасев
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Федоров(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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