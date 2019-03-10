Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Кан
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Спартак
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона1
Валенсия1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм1
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси1
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория1
Аталанта2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер2
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Ганновер-96
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье2
Анже2
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен0
Лилль1
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза1
Генгам0
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне1
Торино2
Футбол. Премьер-лига
21:00
Анжи
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит2
Уфа1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Сочи1
Армавир0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Ротор0
Футбол. Зарубежный
22:30
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:45
Вальядолид
Реал
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново0
Мордовия2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К1
Нижний Новгород1
Футбол. Зарубежный
15:00
Ливерпуль4
Бернли2
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Ницца
Футбол. Первый дивизион
14:30
Тамбов1
Тюмень1
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья2
Кальяри0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник1
Балтика0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Химки1
Сибирь1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов0
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
14:00
Сельта0
Бетис1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь0
Краснодар-20
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч0
СКА-Хабаровск2
Все события
Фоторепортажи
8«Зенит» проиграл «Вильярреалу» в Петербурге
7«Краснодар» проиграл в Валенсии, но забил важный мяч
18:27 (мск), источник: Vesti.kz

20-летний казахстанский футболист дебютировал за российский клуб в победном матче

Казахстанский форвард Акмаль Бахтияров дебютировал за российский «Сочи» в официальных матчах, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Это произошло во встрече 26-го тура чемпионата России по футболу среди клубов ФНЛ (первый дивизион) с «Армавиром».

Сочи
1:0
Первый тайм: 1:0
Армавир
Футбол, Первый дивизион, Тур 2610.03.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Фишт, 2634 зрителя
Главные тренеры
Александр ТочилинАрсен Папикян
Голы
Игорь Горбунов22′
Составы команд
12Николай Заболотный
35Константин Руденок
20Игорь Юрганов
74′
22Петр Тен
26Никита Калугин
24Сергей Мирошниченко
56′
34Тимофей Маргасов
45Алексей Концедалов
5Алексей Померко
64Денис Кутин
11Игорь Горбунов
30′
4Денис Клопков
85′
94Душан Лагатор
95Максим Лаук
3Алан Касаев
67′
7Азамат Гурфов
66′
21Акмаль Бахтияров
14Эдуард Суханов
7Евгений Песегов
84′
90Олег Поляков
29′
14Роман Косянчук
9Сергей Веркашанский
74′
55Ян Казаев
69′90′
99Никита Безлихотнов
76′
45Иван Миладинович
87Владимир Романенко
10Максим Барсов
88′
19Дмитрий Мичуренков
46′
99Николай Обольский
93Семен Синявский
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Армавир
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Это нарушение? Как голкипер "Торпедо" провел силовой прием на капитане "Барыса" Боченски
Херманн взяла пример с Резцовой, Павлова попала в десятку
Сборная России завоевала 16 наград в восьмой день Универсиады
Футболисты «Зенита» одержали волевую победу над «Уфой» в РПЛ
Вылет чемпиона и упорство «Спартака»: итоги 1-го раунда плей-офф
Дмитрий Аленичев обвинил игроков «Енисея» в безволии
Чемпионат мира: мужская гонка преследования (видеотрансляция)
Павлова готова судиться с теми, кто оскорбляет ее родителей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь