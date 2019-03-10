20-летний казахстанский футболист дебютировал за российский клуб в победном матче
Казахстанский форвард Акмаль Бахтияров дебютировал за российский «Сочи» в официальных матчах, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский форвард Акмаль Бахтияров дебютировал за российский «Сочи» в официальных матчах, передает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло во встрече 26-го тура чемпионата России по футболу среди клубов ФНЛ (первый дивизион) с «Армавиром».
|Александр Точилин
|Арсен Папикян
|Игорь Горбунов
|22′
|12
|Николай Заболотный
|35
|Константин Руденок
|20
|Игорь Юрганов
74′
|22
|Петр Тен
|26
|Никита Калугин
|24
|Сергей Мирошниченко
56′
|34
|Тимофей Маргасов
|45
|Алексей Концедалов
|5
|Алексей Померко
|64
|Денис Кутин
|11
|Игорь Горбунов
30′
|4
|Денис Клопков
85′
|94
|Душан Лагатор
|95
|Максим Лаук
|3
|Алан Касаев
67′
|7
|Азамат Гурфов
66′
|21
|Акмаль Бахтияров
|14
|Эдуард Суханов
|7
|Евгений Песегов
84′
|90
|Олег Поляков
29′
|14
|Роман Косянчук
|9
|Сергей Веркашанский
74′
|55
|Ян Казаев
69′90′
|99
|Никита Безлихотнов
76′
|45
|Иван Миладинович
|87
|Владимир Романенко
|10
|Максим Барсов
88′
|19
|Дмитрий Мичуренков
46′
|99
|Николай Обольский
|93
|Семен Синявский
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Роман Сафьян(Россия, Москва)