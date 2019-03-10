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22:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игнатьев все еще в «Краснодаре-2», а во Владивостоке — стрельба

«СЭ» рассказывает о главных событиях 26-го тура первенства Олимп-ФНЛ.

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Хабаровск еще в игре

Первый дивизион 2018/2019Тур 26, 10.03.2019, 8:00

Луч0:СКА-Хабаровск2

По слухам, которые клуб всячески опровергает, в Хабаровске могла состояться вторая за сезон тренерская отставка. Информация об этом появилась после домашнего поражения СКА от «Чертаново» (1:3, 3 марта), однако спустя неделю тучи над Вадимом Евсеевым рассеялись. Во-первых, гостевая победа в дальневосточном дерби ценна сама по себе. Как они принципиальны, проиллюстрирует удаление игрока «Луча» Замалиева, на последних минутах получившего две желтых карточки за фол в центре поля и последующее несогласие с решением арбитра.

Во-вторых, для начинавших тур на 12-й позиции армейцев еще ничего не потеряно. Отставание от четвертого места все еще внушительное (6 очков), но не смертельное. Да и обстановка в команде нормальная. Достаточно посмотреть, как футболисты праздновали первое взятие ворот, поздравив Казанкова с рождением ребенка. Окончательно же перспективы СКА прояснит вторая половина марта, когда хабаровчан ждут матчи с представителями лидирующей группы — «Томью», «Сочи» и «Авангардом».

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— Ходили разные разговоры, но мы всю неделю готовились и начали показывать качественный футбол даже на таком поле, — цитирует Вадима Евсеева официальный сайт лиги. — Ребята выполнили установку. Главное, сыграли на ноль, а впереди у нас были моменты для взятия ворот. Алгоритм наших действий в атаке был очень продуктивным — забили два хороших мяча, плюс еще были моменты. Хотя в самом начале и «Луч» мог повести в счете, когда мяч с фланга прилетел, и был второй темп атаки. А так наша команда довольна, футболисты довольны. Я знаю, что многие команды, которые находятся выше нас, из Владивостока уезжают с нулем, поэтому мы рады добыть сегодня 3 очка.

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Горячо было и за пределами поля. Во Владивостоке случилось несколько драк фанатов, одну из которых сотрудники полиции остановили, сделав не менее пяти предупредительных выстрелов.

Лидер притормозил

Первый дивизион 2018/2019Тур 26, 10.03.2019, 14:30

Тамбов1:Тюмень1

Зимой ЦСКА отдал в аренды несколько молодых футболистов. Хосонов отправился в «Тамбов» бороться за выход в премьер-лигу, а Гордюшенко должен помочь «Тюмени» сохранить место в первом дивизионе. Уровень команд и задач, конечно, несопоставим, однако в воскресенье едва не случилась громкая сенсация. Хотя, ничья сибиряков на поле лидера тоже огромный сюрприз. Победным едва не стал быстрый гол Гордюшенко, который тюменцы отстаивали вдесятером. Уже на 25-й минуте вторую желтую карточку получил Васиев. Когда в концовке Бучнев справился с ударом в упор, казалось, «волки» обречены, и все же фаворита спас дальний удар вышедшего на замену ветерана Чернышова. Теоретически «Тамбов» мог додавить гостей, но вряд ли стоит говорить о невезении, ведь в концовке в одной из редких контратак «Тюмень» едва не отправила соперника в нокаут.

— Сложно комментировать матч, который не выигрываешь, — резюмировал главный тренер хозяев Мурат Искаков. — Для победы были все предпосылки. Если бы в конце первого тайма мы забили, то дожали бы соперника. А когда время уходит, появляется суета. Но я благодарен ребятам за то, что вырвали хотя бы ничью.

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Томская засуха

Первый дивизион 2018/2019Тур 26, 10.03.2019, 11:00

Томь0:Краснодар-20

Томская зимняя перестройка пока позволяет говорить о том, что Василий Баскаков начал плясать от оборонительной печки. В результате о сибирские оборонительные редуты разбились и сражающийся за выживание «Армавир», и находящиеся в лидирующей группе младшие «быки». За них, кстати, снова второй тайм отыграл Игнатьев. Воспитательный процесс форварда продолжается, хотя по факту футболист такого уровня должен был не в Томск лететь, а восстанавливаться после визита в Валенсию и готовиться к встрече с «Оренбургом».

— Не скажу, что он другого класса, — оценил действия Игнатьева тренер «Краснодара-2» Александр Нагорный. — Все игроки, которые здесь есть — высокого класса и могут играть за первую команду. На данный момент такой период, что он должен быть здесь и помогать нам подниматься вверх по турнирной таблице, забивать голы. Самый важный момент, что два игрока у нас заболели — Бородин и Уткин. Это ведущие игроки, но мы с тренерским штабом смотрим на это спокойно потому, что у нас есть игроки, которые равноценно могут заменить их на поле, и это самое главное.

«Сочи» в четверке

Первый дивизион 2018/2019Тур 26, 10.03.2019, 15:00

Авангард К1:Нижний Новгород1

Первый дивизион 2018/2019Тур 26, 10.03.2019, 15:00

Чертаново0:Мордовия2

Первый дивизион 2018/2019Тур 26, 10.03.2019, 16:00

Сочи1:Армавир0

Возможно, две первых команды турнира испытывали бы более серьезное давление, однако их преследователи с точки зрения результатов словно никак не выйдут из зимней спячки. Главным неудачником первых мартовских туров следует признать «Авангард». Зимой из Курска приходили тревожные сигналы о финансовых проблемах клуба, но эта тема сошла на нет, а после победы в Кубке ФНЛ от команды Игоря Беляева ждали многого. Вместо этого получили поражение в Калининграде и домашнюю ничью с прямым конкурентом, который завершал воскресный матч вдевятером в следствии удалений Фомина (45-я минута) и Абрамова (61-я минута). Вряд ли курян утешит тот факт, что они удержали команду Дмитрия Черышева на дистанции.

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В то же время отрыв «Авангарда» от «Чертаново» увеличился. Москвичи не забили, что случилось всего в третий раз в сезоне, и, в конце концов, стали жертвой одной из самых удивительных команд лиги. На своем суперсовременном стадионе «Мордовия» чаще расстраивает болельщиков, зато в гостях саранчане набрали львиную долю своих очков. Даже уход лучшего снайпера Обухова в «Тамбов» в этом плане ничего не изменил, и два гола в концовке подняли команду из Саранска в десятку.

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Остальные результаты

Первый дивизион 2018/2019Тур 26, 10.03.2019, 14:00

Шинник1:Балтика0

Первый дивизион 2018/2019Тур 26, 10.03.2019, 14:00

Химки1:Сибирь1

Первый дивизион 2018/2019Тур 26, 10.03.2019, 16:00

Факел0:Ротор0

Матч «Спартак-2» — «Зенит-2» состоится в понедельник, 11 марта.

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