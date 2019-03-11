«Спартак-2» и «Зенит-2» сыграли вничью в матче первенства ФНЛ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1. Гости вышли вперед благодаря голу Андрея Мостового (31-я минута), хозяева сравняли счет после точного удара Максима Глушенкова (51). Спартаковцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Сильвануса Нимели (67).