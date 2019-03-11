«Спартак-2» и «Зенит-2» сыграли вничью в матче первенства ФНЛ
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московский «Спартак-2» сыграл вничью с петербургским «Зенитом-2» в матче 26-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московский «Спартак-2» сыграл вничью с петербургским «Зенитом-2» в матче 26-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1. Гости вышли вперед благодаря голу Андрея Мостового (31-я минута), хозяева сравняли счет после точного удара Максима Глушенкова (51). Спартаковцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Сильвануса Нимели (67).
«Спартак-2» с 37 очками занимает девятую строчку в таблице ФНЛ, «Зенит-2» с 12 очками располагается на последнем, 20-м месте.
|Виктор Булатов
|Владислав Радимов
|Максим Глушенков
|51′
|Андрей Мостовой
|31′
|95
|Владислав Терешкин
|32
|Алексей Городовой
|36
|Артем Воропаев
|72
|Антон Синяк
|39
|Павел Маслов
37′
|77
|Артем Вяткин
|46
|Артем Мамин
|96
|Томас Рукас
26′
|56
|Илья Гапонов
|38
|Леон Мусаев
89′
|54
|Наиль Умяров
|88
|Дмитрий Богаев
|66
|Сильванус Нимели
50′67′
|75
|Михаил Маркин
|4
|Николай Тюнин
46′
|36
|Андрей Мостовой
83′85′
|97
|Данил Полубояринов
90′
|76
|Кирилл Макеев
|15
|Максим Глушенков
78′
|71
|Данила Буранов
59′
|74
|Дмитрий Маркитесов
|74
|Сергей Иванов
|87
|Солтмурад Бакаев
88′
|97
|Илья Камышев
76′
|90
|Кирилл Фольмер
|62
|Максим Левин
|79
|Александр Руденко
22′55′
|84
|Илья Воробьев
68′
|61
|Данила Прошляков
|98
|Александр Еловских
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Игорь Низовцев(Россия, Нижний Новгород)