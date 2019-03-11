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16:41 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак-2» и «Зенит-2» сыграли вничью в матче первенства ФНЛ

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московский «Спартак-2» сыграл вничью с петербургским «Зенитом-2» в матче 26-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1. Гости вышли вперед благодаря голу Андрея Мостового (31-я минута), хозяева сравняли счет после точного удара Максима Глушенкова (51). Спартаковцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Сильвануса Нимели (67).

«Спартак-2» с 37 очками занимает девятую строчку в таблице ФНЛ, «Зенит-2» с 12 очками располагается на последнем, 20-м месте.

Спартак-2
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит-2
Футбол, Первый дивизион, Тур 2611.03.2019, 14:30 (МСК UTC+3)Спартак (4-е поле)
Главные тренеры
Виктор БулатовВладислав Радимов
Голы
Максим Глушенков51′
Андрей Мостовой31′
Составы команд
95Владислав Терешкин
32Алексей Городовой
36Артем Воропаев
72Антон Синяк
39Павел Маслов
37′
77Артем Вяткин
46Артем Мамин
96Томас Рукас
26′
56Илья Гапонов
38Леон Мусаев
89′
54Наиль Умяров
88Дмитрий Богаев
66Сильванус Нимели
50′67′
75Михаил Маркин
4Николай Тюнин
46′
36Андрей Мостовой
83′85′
97Данил Полубояринов
90′
76Кирилл Макеев
15Максим Глушенков
78′
71Данила Буранов
59′
74Дмитрий Маркитесов
74Сергей Иванов
87Солтмурад Бакаев
88′
97Илья Камышев
76′
90Кирилл Фольмер
62Максим Левин
79Александр Руденко
22′55′
84Илья Воробьев
68′
61Данила Прошляков
98Александр Еловских
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяИгорь Низовцев(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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