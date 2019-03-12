Суд арестовал трех участников драки футбольных фанатов во Владивостоке

Местный портал Vl.ru в воскресенье опубликовал видео массовой драки у стадиона в центре Владивостока, где участвовало около двух десятков человек. Молодые люди разбежались при появлении полиции.
Издание отмечает, что дрались фанаты футбольных клубов «Луч» (Владивосток) и «СКА-Хабаровск». Вечером в воскресенье хабаровчане нанесли поражение «Лучу» в матче 26-го тура первенства ФНЛ, выиграв со счетом 2:0.
В полиции сообщили, что задержали троих участников инцидента, на них составлены административные протоколы по статье «мелкое хулиганство».
«Суд рассмотрел собранные сотрудниками полиции материалы об административном правонарушении. В отношении 31-летнего мужчины Фрунзенским районным судом вынесено решение об аресте на 10 суток, а его 20-летнему и 19-летнему приятелям назначены по 15 суток административного ареста», — говорится в сообщении.