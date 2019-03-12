Суд арестовал трех участников драки футбольных фанатов во Владивостоке

Источник: РИА "Новости"

Местный портал Vl.ru в воскресенье опубликовал видео массовой драки у стадиона в центре Владивостока, где участвовало около двух десятков человек. Молодые люди разбежались при появлении полиции.

Издание отмечает, что дрались фанаты футбольных клубов «Луч» (Владивосток) и «СКА-Хабаровск». Вечером в воскресенье хабаровчане нанесли поражение «Лучу» в матче 26-го тура первенства ФНЛ, выиграв со счетом 2:0.

В полиции сообщили, что задержали троих участников инцидента, на них составлены административные протоколы по статье «мелкое хулиганство».