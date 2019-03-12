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11:06 (мск), источник: Р-Спорт

Суд арестовал трех участников драки футбольных фанатов во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар — РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил административный арест троим задержанным за участие в массовой драке у стадиона, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

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Источник: РИА "Новости"

Местный портал Vl.ru в воскресенье опубликовал видео массовой драки у стадиона в центре Владивостока, где участвовало около двух десятков человек. Молодые люди разбежались при появлении полиции.

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Издание отмечает, что дрались фанаты футбольных клубов «Луч» (Владивосток) и «СКА-Хабаровск». Вечером в воскресенье хабаровчане нанесли поражение «Лучу» в матче 26-го тура первенства ФНЛ, выиграв со счетом 2:0.

В полиции сообщили, что задержали троих участников инцидента, на них составлены административные протоколы по статье «мелкое хулиганство».

«Суд рассмотрел собранные сотрудниками полиции материалы об административном правонарушении. В отношении 31-летнего мужчины Фрунзенским районным судом вынесено решение об аресте на 10 суток, а его 20-летнему и 19-летнему приятелям назначены по 15 суток административного ареста», — говорится в сообщении.

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0Красные карточки0
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