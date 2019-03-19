«Ротор» принёс извинения «Химкам» за скандальную программку

«Мы приносим свои извинения “Химкам”. Не ожидали, что будет такая реакция, у нас весь сезон состоит из тематических программок. Даже не могли предположить, что образ Олега Табакова из фильма “Шырли-мырли” может быть расценен в другом ключе, а не в юмористическом. Никого не хотели оскорбить данной программкой, это исключительно юмор», — заявили в пресс-службе «Ротора» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.