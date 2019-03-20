РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова.
«Тюмень» с 26 очками в 27 матчах занимает 18-е место в таблице ФНЛ.
«Решение по Футбольной национальной лиге. 4 февраля суд Лозанны удовлетворил жалобы Шайморданова, Шумейко, Фурсина к клубу “Тюмень”, и CАS в своем решение сообщил, что клуб должен выплатить игрокам премии — по 997 тысяч 500 рублей. Это была премия каждому игроку. Клуб решение не выполнил, и футболисты обратились в КДК с просьбой снять с “Тюмени” 6 очков, согласно регламенту. Две недели назад у нас было первое слушание по этому вопросу, 6 марта мы отложили заседание и предложили сторонам урегулировать вопрос мирным путем — дали две недели на это», — сказал Григорьянц.
«Сегодня представитель игроков заявил, что поддерживает свои требования, поскольку “Тюмень” на переговоры не идет, документов о том, что долги погашены, тоже нет. То есть об урегулировании мирным путем речи быть не может. Представитель “Тюмени” это подтвердил. Основания, на которых клуб не платит, необоснованны и незаконны. Решение следующее: за неисполнение решения CАS по этому делу снять 6 очков с клуба “Тюмень” в ФНЛ сезона-2018/2019», — добавил он.