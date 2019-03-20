РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS

«Тюмень» с 26 очками в 27 матчах занимает 18-е место в таблице ФНЛ.

«Решение по Футбольной национальной лиге. 4 февраля суд Лозанны удовлетворил жалобы Шайморданова, Шумейко, Фурсина к клубу “Тюмень”, и CАS в своем решение сообщил, что клуб должен выплатить игрокам премии — по 997 тысяч 500 рублей. Это была премия каждому игроку. Клуб решение не выполнил, и футболисты обратились в КДК с просьбой снять с “Тюмени” 6 очков, согласно регламенту. Две недели назад у нас было первое слушание по этому вопросу, 6 марта мы отложили заседание и предложили сторонам урегулировать вопрос мирным путем — дали две недели на это», — сказал Григорьянц.