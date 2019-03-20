Бывший финдиректор «Кубани» ответит в суде за злоупотребления полномочиями

Источник: Р-Спорт

«Завершено расследование уголовного дела в отношении… бывшего финансового директора НАО «Футбольный клуб «Кубань». Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями», — говорится в сообщении. По данным местных СМИ, речь идет о Владиславе Белецком.

По версии следствия, в июне 2016 года обвиняемый организовал фиктивную поставку щебня и песка на сумму более 36 миллионов рублей. «В июле того же года обвиняемый, зная об отсутствии факта поступления товара по данному договору, подписал товарные накладные, якобы подтверждающие его поставку, и получил перечисленные деньги, которые ранее были обналичены», — говорится в релизе.

Он же, действуя от имени клуба, заключил договор займа со строительной компанией, согласно которому на банковский счет организации поступило 62 миллиона рублей, часть из которых он намеревался потратить на приобретение песка и щебня, сообщает СК.

Кроме того, обвиняемый неофициально выплатил шести футболистам за подписание трудовых договоров с клубом более 36 миллионов рублей, причинив тем самым ущерб «Кубани», отмечает СК.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключает ведомство.