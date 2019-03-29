Подсветка стадиона «Волгоград Арена» погаснет в «Час Земли»

«Час Земли» — ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы, направленная на формирование ответственного отношения к окружающей среде.
Во время мероприятия люди по всему миру в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на архитектурных сооружениях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.
«Завтра, 30 марта, “Волгоград Арена” поддержит ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF), в рамках акции “Час Земли” будет отключена внешняя подсветка стадиона с 20.30 до 21.30 по местному времени», — сообщила представитель стадиона.
«Час Земли» является самой массовой акцией в истории. В 2018 году ее поддержали более двух миллиардов человек из 188 стран, в том числе жители 170 российских городов. В 2019 году акция пройдет в 13-й раз. МИА «Россия сегодня» является генеральным информационным партнером «Часа Земли».