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17:32 (мск), источник: Р-Спорт

Подсветка стадиона «Волгоград Арена» погаснет в «Час Земли»

ВОЛГОГРАД, 29 мар — РИА Новости. Стадион «Волгоград Арена» примет участие в акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли», погасив внешнюю подсветку, сообщила РИА Новости представитель стадиона.

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«Час Земли» — ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы, направленная на формирование ответственного отношения к окружающей среде.

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Во время мероприятия люди по всему миру в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на архитектурных сооружениях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.

«Завтра, 30 марта, “Волгоград Арена” поддержит ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF), в рамках акции “Час Земли” будет отключена внешняя подсветка стадиона с 20.30 до 21.30 по местному времени», — сообщила представитель стадиона.

«Час Земли» является самой массовой акцией в истории. В 2018 году ее поддержали более двух миллиардов человек из 188 стран, в том числе жители 170 российских городов. В 2019 году акция пройдет в 13-й раз. МИА «Россия сегодня» является генеральным информационным партнером «Часа Земли».

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