Подсветка стадиона «Волгоград Арена» погаснет в «Час Земли»

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«Час Земли» — ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы, направленная на формирование ответственного отношения к окружающей среде.

Во время мероприятия люди по всему миру в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на архитектурных сооружениях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.

«Завтра, 30 марта, “Волгоград Арена” поддержит ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF), в рамках акции “Час Земли” будет отключена внешняя подсветка стадиона с 20.30 до 21.30 по местному времени», — сообщила представитель стадиона.