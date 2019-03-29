На реконструкцию поля стадиона «Балтика» в Калининграде выделено 40 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

«Калининградская область получила финансирование по федеральной программе “Спорт — норма жизни”. Средства в сумме свыше 40 млн рублей будут направлены на приобретение и установку искусственного покрытия с реконструкцией системы подогрева под новое поле», — говорится в распространенном пресс-службой сообщении. Отмечается, что это позволит организовать круглогодично тренировочный процесс Центра подготовки футбольного резерва местного футбольного клуба «Балтика», а также проводить соревнования.

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По словам заместителя председателя правительства — министра спорта Калининградской области Натальи Ищенко, новое покрытие «соответствует всем стандартам, значительно расширяя функционал этого сооружения с богатейшей спортивной историей».

Все работы по обустройству нового футбольного поля длиной 110 м и шириной 70 м планируется завершить к началу нового учебного года, отметила министр. К 1 сентября будет завершено обустройство и легкоатлетического сектора стадиона. Здесь появится сектор для прыжков в длину и тройного прыжка, беговые дорожки длиной 400 метров с покрытием класса международной федерации легкой атлетики.

Стадион «Балтика», расположенный в центре Калининграда имеет статус объекта культурного наследия. Построенный в 1892 году, он считается старейшим стадионом России. Рассчитан на 14,5 тыс. мест. С 1954 года здесь выступал местный футбольный клуб «Балтика». Стадион являлся также местом проведения массовых спортивных соревнований. В 2018 году футбольный клуб перебазировался на новую арену «Калининград», на 35 тыс. мест, построенную на острове Октябрьский в городе-организаторе чемпионата мира по футболу в России.