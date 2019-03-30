«Зенит-2» уступил «Ротору», «Томь» обыграла «Тюмень»

Источник: РИА "Новости"

Вторая команда «Зенита» принимала «Ротор», а «Тюмень» дома встречалась с «Томью».

В первой встрече победу одержали гости. Три очка им принёс точный удар в исполнении Анзора Саная за три минуты до истечения основного времени матча.

Второй поединок также завершился победой гостей, добытой в самой конце встречи. На гол хозяев в исполнении Егора Глухова «Томь» ответила результативным ударом Александра Ставпца и мячом Исмаила Эдиева. Победный гол был забит на 90-й минуте.