«Зенит-2» уступил «Ротору», «Томь» обыграла «Тюмень»
Завершились два матча 29-го тура ФНЛ.
Завершились два матча 29-го тура ФНЛ.
Вторая команда «Зенита» принимала «Ротор», а «Тюмень» дома встречалась с «Томью».
В первой встрече победу одержали гости. Три очка им принёс точный удар в исполнении Анзора Саная за три минуты до истечения основного времени матча.
Второй поединок также завершился победой гостей, добытой в самой конце встречи. На гол хозяев в исполнении Егора Глухова «Томь» ответила результативным ударом Александра Ставпца и мячом Исмаила Эдиева. Победный гол был забит на 90-й минуте.
В турнирной таблице ФНЛ «Томь» идёт второй (54 очка), «Ротор» — десятым (39), «Тюмень» — восемнадцатой (27), а «Зенит-2» — последним (15). Лидирует