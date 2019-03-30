«Чертаново» на выезде обыграло «Сибирь» в матче ФНЛ
В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» принимала «Чертаново».
В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» принимала «Чертаново».
Встреча состоялась на манеже стадиона «РФЦ Заря» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 7-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Чертаново» Юрий Горшков. Преимущество гостей в счёте укрепил нападающий Владислав Сарвели, отправивший мяч в ворота «Сибири» на 72-й минуте встречи. В концовке игры, на 86-й минуте единственный гол в составе хозяев забил форвард Роман Беляев. Таким образом, «Сибирь» продлила безвыигрышную серию в ФНЛ до 4 матчей.
«Чертаново» набрало 45 очков и поднялось на 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Сибирь» (24) располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 57 очков в 28 матчах.
|Игорь Чугайнов
|Игорь Осинькин
|Роман Беляев
|86′
|Юрий Горшков
|7′
|Владислав Сарвели
|72′
|22
|Николай Цыган
|1
|Иван Ломаев
51′
|20
|Антон Полюткин
|2
|Владислав Паршиков
|25
|Михаил Смирнов
|6
|Александр Солдатенков
|44
|Вячеслав Ларенц
90+7′
|13
|Владимир Бартасевич
73′
|96
|Кирилл Копаев
|44
|Александр Михайлов
|7
|Роман Беляев
90+3′
|8
|Максим Витюгов
90+4′
|23
|Павел Киреенко
|23
|Юрий Горшков
|37
|Евгений Чеботару
64′
|9
|Владислав Сарвели
45+1′
|19
|Владимир Азаров
71′
|24
|Кирилл Колесниченко
79′
|11
|Алексей Орлов
|68
|Леонид Герчиков
|55
|Алексей Гладышев
69′
|25
|Данил Пруцев
90′
|77
|Артем Коржунов
|7
|Даниил Тюменцев
|9
|Максим Житнев
77′
|10
|Николай Прудников
84′
|71
|Константин Антипов
|20
|Дмитрий Молчанов
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Артур Федоров(Россия, Петрозаводск)