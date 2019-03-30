«Чертаново» на выезде обыграло «Сибирь» в матче ФНЛ

Встреча состоялась на манеже стадиона «РФЦ Заря» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 7-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Чертаново» Юрий Горшков. Преимущество гостей в счёте укрепил нападающий Владислав Сарвели, отправивший мяч в ворота «Сибири» на 72-й минуте встречи. В концовке игры, на 86-й минуте единственный гол в составе хозяев забил форвард Роман Беляев. Таким образом, «Сибирь» продлила безвыигрышную серию в ФНЛ до 4 матчей.