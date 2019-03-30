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15:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Чертаново» на выезде обыграло «Сибирь» в матче ФНЛ

В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» принимала «Чертаново».

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Встреча состоялась на манеже стадиона «РФЦ Заря» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

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На 7-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Чертаново» Юрий Горшков. Преимущество гостей в счёте укрепил нападающий Владислав Сарвели, отправивший мяч в ворота «Сибири» на 72-й минуте встречи. В концовке игры, на 86-й минуте единственный гол в составе хозяев забил форвард Роман Беляев. Таким образом, «Сибирь» продлила безвыигрышную серию в ФНЛ до 4 матчей.

«Чертаново» набрало 45 очков и поднялось на 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Сибирь» (24) располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 57 очков в 28 матчах.

Сибирь
1:2
Первый тайм: 0:1
Чертаново
Футбол, Первый дивизион, Тур 2930.03.2019, 13:00 (МСК UTC+3)РФЦ Заря
Главные тренеры
Игорь ЧугайновИгорь Осинькин
Голы
Роман Беляев86′
Юрий Горшков7′
Владислав Сарвели72′
Составы команд
22Николай Цыган
1Иван Ломаев
51′
20Антон Полюткин
2Владислав Паршиков
25Михаил Смирнов
6Александр Солдатенков
44Вячеслав Ларенц
90+7′
13Владимир Бартасевич
73′
96Кирилл Копаев
44Александр Михайлов
7Роман Беляев
90+3′
8Максим Витюгов
90+4′
23Павел Киреенко
23Юрий Горшков
37Евгений Чеботару
64′
9Владислав Сарвели
45+1′
19Владимир Азаров
71′
24Кирилл Колесниченко
79′
11Алексей Орлов
68Леонид Герчиков
55Алексей Гладышев
69′
25Данил Пруцев
90′
77Артем Коржунов
7Даниил Тюменцев
9Максим Житнев
77′
10Николай Прудников
84′
71Константин Антипов
20Дмитрий Молчанов
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Федоров(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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