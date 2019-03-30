«Нижний Новгород» нанес поражение «Факелу» в 29-м туре ФНЛ
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» на своем поле нанесли поражение воронежскому «Факелу» в 29-м туре первенства ФНЛ.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» на своем поле нанесли поражение воронежскому «Факелу» в 29-м туре первенства ФНЛ.
Субботняя игра в Нижнем Новгороде завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 64-й минуте Максим Палиенко.
В другом матче тура «Томь» на выезде обыграла «Тюмень» — 2:1.