«Тамбов» одержал волевую победу над «Лучом» в матче 29-го тура ФНЛ
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Тамбов» на своем поле одержал волевую победу над владивостокским «Лучом» в матче 29-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Тамбов» на своем поле одержал волевую победу над владивостокским «Лучом» в матче 29-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Тамбове, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Гости открыли счет после точного удара Руслана Гордиенко на 48-й минуте, а хозяевам принесли победу голы Хасана Мамтова (75) и Андрея Мурнина (85). «Луч» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Андрея Павленко (66).
В другом матче тура «Армавир» и «Спартак-2» не смогли открыть счет — 0:0.