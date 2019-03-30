«Тамбов» одержал волевую победу над «Лучом» в матче 29-го тура ФНЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Тамбове, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Гости открыли счет после точного удара Руслана Гордиенко на 48-й минуте, а хозяевам принесли победу голы Хасана Мамтова (75) и Андрея Мурнина (85). «Луч» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Андрея Павленко (66).