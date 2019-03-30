«Сочи» на выезде обыграл «Мордовию» в матче 29-го тура первенства ФНЛ
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Сочи» на выезде обыграли саранскую «Мордовию» в матче 29-го тура первенства ФНЛ.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Сочи» на выезде обыграли саранскую «Мордовию» в матче 29-го тура первенства ФНЛ.
Встреча в Саранске завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Ян Казаев (61-я минута) и Максим Барсов (66, с пенальти). На 37-й минуте красную карточку получил защитник «Мордовии» Евгений Ятченко.
В параллельном матче калининградская «Балтика» на своем поле обыграла «Химки» (Московская область) — 2:1.