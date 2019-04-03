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10:24 (мск), источник: ТАСС

Врачи спасли жизнь болельщику ФК «Балтика», перенесшему инсульт во время матча с «Химками»

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Врачи оказали медицинскую помощь болельщику калининградского клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика», перенесшему инсульт во время домашнего матча команды с «Химками». Об этом говорится в аккаунте «Балтики» в Instagram.

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У болельщика случился приступ на 30-й минуте матча, который прошел 30 марта и завершился победой калининградского клуба со счетом 2:1.

«На 30-й минуте матча “Балтика” — “Химки” у одного из болельщиков случился приступ инсульта, но благодаря оперативно сработавшим службам, неравнодушным болельщикам и сотруднику “Балтики” Андрею Клименкову вовремя успели оказать медицинскую помощь и быстро госпитализировать ветерана», — говорится в сообщении.

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«Хорошо, что это произошло во время матча. На счету была каждая минута. Если бы приступ случился дома, скорая не смогла бы среагировать так быстро, и приступ не прошел бы без осложнений», — отметили врачи.

«Балтика» подарила ветерану клубную карту категории VIP, которая позволит ему бесплатно посещать все домашние матчи команды.

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