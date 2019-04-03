Врачи спасли жизнь болельщику ФК «Балтика», перенесшему инсульт во время матча с «Химками»

У болельщика случился приступ на 30-й минуте матча, который прошел 30 марта и завершился победой калининградского клуба со счетом 2:1 .

«На 30-й минуте матча “Балтика” — “Химки” у одного из болельщиков случился приступ инсульта, но благодаря оперативно сработавшим службам, неравнодушным болельщикам и сотруднику “Балтики” Андрею Клименкову вовремя успели оказать медицинскую помощь и быстро госпитализировать ветерана», — говорится в сообщении.

«Хорошо, что это произошло во время матча. На счету была каждая минута. Если бы приступ случился дома, скорая не смогла бы среагировать так быстро, и приступ не прошел бы без осложнений», — отметили врачи.