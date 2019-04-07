«Луч» и «Чертаново» сыграли вничью в матче ФНЛ
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Луч» (Владивосток) и «Чертаново» (Москва) сыграли вничью в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Луч» (Владивосток) и «Чертаново» (Москва) сыграли вничью в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги.
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 0:0. В составе «Чертаново» Николай Прудников не забил пенальти (39-я минута).
|Рустем Хузин
|Игорь Осинькин
|Николай Прудников
|39′
|1
|Александр Котляров
|55
|Александр Радионов
|3
|Максим Насадюк
|2
|Владислав Паршиков
|4
|Павел Степанец
|6
|Александр Солдатенков
|18
|Кирилл Марущак
|13
|Владимир Бартасевич
|12
|Сергей Пономаренко
|11
|Роман Ежов
|33
|Наиль Замалиев
89′
|23
|Юрий Горшков
|9
|Руслан Гордиенко
|25
|Данил Пруцев
|14
|Дмитрий Калугин
33′
|9
|Владислав Сарвели
|7
|Иван Хлебородов
|8
|Максим Витюгов
89′
|17
|Давид Дзахов
60′
|44
|Александр Михайлов
|19
|Максим Машнев
|24
|Кирилл Колесниченко
86′
|68
|Андрей Часовских
69′
|68
|Леонид Герчиков
|23
|Антон Кротов
86′
|10
|Николай Прудников
82′
|98
|Илья Визнович
64′79′
|20
|Дмитрий Молчанов
|66
|Сетрак Акопян
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Кукуляк(Россия, Калуга)