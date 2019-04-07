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12:01 (мск), источник: Р-Спорт

«Луч» и «Чертаново» сыграли вничью в матче ФНЛ

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Луч» (Владивосток) и «Чертаново» (Москва) сыграли вничью в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 0:0. В составе «Чертаново» Николай Прудников не забил пенальти (39-я минута).

Луч
0:0
Первый тайм: 0:0
Чертаново
Футбол, Первый дивизион, Тур 307.04.2019, 08:00 (МСК UTC+3)Динамо, 1900 зрителей
Главные тренеры
Рустем ХузинИгорь Осинькин
Нереализованные пенальти
Николай Прудников39′
Составы команд
1Александр Котляров
55Александр Радионов
3Максим Насадюк
2Владислав Паршиков
4Павел Степанец
6Александр Солдатенков
18Кирилл Марущак
13Владимир Бартасевич
12Сергей Пономаренко
11Роман Ежов
33Наиль Замалиев
89′
23Юрий Горшков
9Руслан Гордиенко
25Данил Пруцев
14Дмитрий Калугин
33′
9Владислав Сарвели
7Иван Хлебородов
8Максим Витюгов
89′
17Давид Дзахов
60′
44Александр Михайлов
19Максим Машнев
24Кирилл Колесниченко
86′
68Андрей Часовских
69′
68Леонид Герчиков
23Антон Кротов
86′
10Николай Прудников
82′
98Илья Визнович
64′79′
20Дмитрий Молчанов
66Сетрак Акопян
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3Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Кукуляк(Россия, Калуга)
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  • Двойная замена
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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