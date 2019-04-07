«СКА-Хабаровск» обыграл «Шинник» в матче ФНЛ
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» обыграли ярославский «Шинник» в матче 30-го тура первенства ФНЛ.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» обыграли ярославский «Шинник» в матче 30-го тура первенства ФНЛ.
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0. Гол забил Олег Алейник (28-я минута).
|Алексей Поддубский
|Александр Побегалов
|Олег Алейник
|28′
|31
|Егор Генералов
|16
|Дмитрий Яшин
|5
|Иван Хомуха
|3
|Валерий Цховребов
|15
|Кирилл Суслов
|17
|Николай Покидышев
|18
|Виталий Приндета
|20
|Андрей Иванов
|10
|Владислав Никифоров
|8
|Олег Кожемякин
|17
|Дмитрий Кабутов
|15
|Дмитрий Самойлов
|33
|Ираклий Квеквескири
|21
|Владислав Камилов
88′
|6
|Павел Карасев
77′82′
|10
|Ишхан Гелоян
|11
|Константин Базелюк
|22
|Сергей Самодин
|7
|Максим Казанков
74′
|13
|Никита Дроздов
58′
|9
|Владимир Камеш
|27
|Василий Алейников
60′82′
|8
|Артемий Малеев
19′
|99
|Никита Мацхарашвили
90′
|88
|Олег Алейник
|2
|Денис Магадиев
|37
|Эдуард Булия
86′
|14
|Марат Шайморданов
68′
|99
|Евгений Кабаев
|9
|Эльдар Низамутдинов
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Игорь Панин(Россия, Московская область)