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13:29 (мск), источник: Р-Спорт

«СКА-Хабаровск» обыграл «Шинник» в матче ФНЛ

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» обыграли ярославский «Шинник» в матче 30-го тура первенства ФНЛ.

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Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0. Гол забил Олег Алейник (28-я минута).

СКА-Хабаровск
1:0
Первый тайм: 1:0
Шинник
Футбол, Первый дивизион, Тур 307.04.2019, 10:00 (МСК UTC+3)им. Ленина, 3229 зрителей
Главные тренеры
Алексей ПоддубскийАлександр Побегалов
Голы
Олег Алейник28′
Составы команд
31Егор Генералов
16Дмитрий Яшин
5Иван Хомуха
3Валерий Цховребов
15Кирилл Суслов
17Николай Покидышев
18Виталий Приндета
20Андрей Иванов
10Владислав Никифоров
8Олег Кожемякин
17Дмитрий Кабутов
15Дмитрий Самойлов
33Ираклий Квеквескири
21Владислав Камилов
88′
6Павел Карасев
77′82′
10Ишхан Гелоян
11Константин Базелюк
22Сергей Самодин
7Максим Казанков
74′
13Никита Дроздов
58′
9Владимир Камеш
27Василий Алейников
60′82′
8Артемий Малеев
19′
99Никита Мацхарашвили
90′
88Олег Алейник
2Денис Магадиев
37Эдуард Булия
86′
14Марат Шайморданов
68′
99Евгений Кабаев
9Эльдар Низамутдинов
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяИгорь Панин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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