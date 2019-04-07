«Томь» и «Тамбов» сыграли вничью в матче ФНЛ
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Томь» (Томск) и «Тамбов» сыграли вничью в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Томь» (Томск) и «Тамбов» сыграли вничью в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча в Томске завершилась со счетом 1:1. Счет открыли гости — отличился Владимир Обухов (76-я минута). Сравнять счет хозяевам помог Алексей Гасилин (86, пенальти).
«Тамбов» лидирует в турнирной таблице, «Томь» идет на втором месте с отставанием в шесть очков.
|Василий Баскаков
|Тимур Шипшев
|Алексей Гасилин
|87′
|Владимир Обухов
|76′
|1
|Олег Смирнов
|88
|Гиорги Шелия
|3
|Исмаил Эдиев
|2
|Алексей Рыбин
|5
|Алексей Шумских
90+1′
|4
|Евгений Овсиенко
|27
|Роман Мануйлов
44′
|5
|Евгений Шляков
|14
|Антон Макурин
|29
|Александр Горбатюк
|18
|Олег Шалаев
26′
|8
|Антон Килин
|61
|Александр Ставпец
56′
|18
|Младен Кашчелан
86′
|11
|Алексей Гасилин
|92
|Валерий Чуперка
38′
|8
|Роман Бугаев
82′
|22
|Вагиз Галиулин
62′
|23
|Даниил Пенчиков
|20
|Олабиран Блессинг Муйива
|24
|Никита Каккоев
73′
|23
|Данил Кленкин
65′70′
|7
|Дмитрий Сасин
76′
|10
|Владимир Обухов
|99
|Исламнур Абдулавов
70′
|9
|Хасан Мамтов
80′
|17
|Ислам Тлупов
|94
|Евгений Рагулькин
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Игорь Низовцев(Россия, Нижний Новгород)