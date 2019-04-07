«Томь» и «Тамбов» сыграли вничью в матче ФНЛ

Встреча в Томске завершилась со счетом 1:1. Счет открыли гости — отличился Владимир Обухов (76-я минута). Сравнять счет хозяевам помог Алексей Гасилин (86, пенальти).

«Тамбов» лидирует в турнирной таблице, «Томь» идет на втором месте с отставанием в шесть очков.