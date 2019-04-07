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15:08 (мск), источник: Р-Спорт

«Томь» и «Тамбов» сыграли вничью в матче ФНЛ

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Томь» (Томск) и «Тамбов» сыграли вничью в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча в Томске завершилась со счетом 1:1. Счет открыли гости — отличился Владимир Обухов (76-я минута). Сравнять счет хозяевам помог Алексей Гасилин (86, пенальти).

«Тамбов» лидирует в турнирной таблице, «Томь» идет на втором месте с отставанием в шесть очков.

Томь
1:1
Первый тайм: 0:0
Тамбов
Футбол, Первый дивизион, Тур 307.04.2019, 12:00 (МСК UTC+3)Труд, 4600 зрителей
Главные тренеры
Василий БаскаковТимур Шипшев
Голы
Алексей Гасилин87′
Владимир Обухов76′
Составы команд
1Олег Смирнов
88Гиорги Шелия
3Исмаил Эдиев
2Алексей Рыбин
5Алексей Шумских
90+1′
4Евгений Овсиенко
27Роман Мануйлов
44′
5Евгений Шляков
14Антон Макурин
29Александр Горбатюк
18Олег Шалаев
26′
8Антон Килин
61Александр Ставпец
56′
18Младен Кашчелан
86′
11Алексей Гасилин
92Валерий Чуперка
38′
8Роман Бугаев
82′
22Вагиз Галиулин
62′
23Даниил Пенчиков
20Олабиран Блессинг Муйива
24Никита Каккоев
73′
23Данил Кленкин
65′70′
7Дмитрий Сасин
76′
10Владимир Обухов
99Исламнур Абдулавов
70′
9Хасан Мамтов
80′
17Ислам Тлупов
94Евгений Рагулькин
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5Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяИгорь Низовцев(Россия, Нижний Новгород)
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  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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