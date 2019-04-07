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17:01 (мск), источник: Р-Спорт

«Нижний Новгород» обыграл на выезде «Химки» в 30-м туре первенства ФНЛ

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» одержали выездную победу над «Химками» в 30-м туре первенства ФНЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Химках завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Алексей Скворцов (80-я минута) и Артем Делькин (89). На 84-й минуте красную карточку получил полузащитник «Химок» Кирилл Боженов.

Нижегородцы набрали 49 очков и занимают четвертую строчку в турнирной таблице, «Химки» (36 баллов) идут на 14-м месте.

Результаты других матчей тура:

«Ротор» — «Балтика» 1:0,

«Зенит-2» — «Сибирь» — 2:2,

«Спартак-2» — «Краснодар-2» — 2:3,

«Авангард» (Курск) — «Мордовия» (Саранск) — 2:0.

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