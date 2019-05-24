Клуб «Балтика» погасил долги перед Футбольной национальной лигой и бывшими сотрудниками

15 мая состоялось заседание комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию, по итогам которого «Балтике» было отказано в предоставлении лицензии.

«Отказ в выдаче лицензии футбольному клубу “Балтика” был связан с невыполнением клубом финансовых критериев правил по лицензированию РФС, имелась просроченная задолженность по взносам в ФНЛ и выплатам бывшим сотрудникам клуба. Все долги были погашены сегодня. Замечания устранены, надеемся на положительное решение комиссии», — заявила Ищенко.

Заседание апелляционного комитета РФС по лицензированию, на котором будет приниматься решение о выдаче лицензии на сезон-2019/20, запланировано на 30 мая.