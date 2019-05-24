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17:31 (мск), источник: ТАСС

Клуб «Балтика» погасил долги перед Футбольной национальной лигой и бывшими сотрудниками

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Калининградская «Балтика» погасила все долги по взносам в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и перед бывшими сотрудниками клуба. Об этом в пятницу заявила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба ведомства.

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15 мая состоялось заседание комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию, по итогам которого «Балтике» было отказано в предоставлении лицензии.

«Отказ в выдаче лицензии футбольному клубу “Балтика” был связан с невыполнением клубом финансовых критериев правил по лицензированию РФС, имелась просроченная задолженность по взносам в ФНЛ и выплатам бывшим сотрудникам клуба. Все долги были погашены сегодня. Замечания устранены, надеемся на положительное решение комиссии», — заявила Ищенко.

Заседание апелляционного комитета РФС по лицензированию, на котором будет приниматься решение о выдаче лицензии на сезон-2019/20, запланировано на 30 мая.

Текущий сезон «Балтика» проводит в чемпионате Олимп — Футбольной национальной лиги. После 37 игр калининградская команда занимает 15-е место.

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