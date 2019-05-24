«Чайка» завоевала право участвовать в Олимп — ФНЛ в сезоне-2019/20

В составе победителей голы забили Владислав Дубовой (23-я минута, с пенальти), Сергей Крамаренко (44), Александр Подбельцев (48 и 55) и Александр Хохлачев (58). У проигравших отличился Евгений Касьянов (38).

«Чайка» лидирует в чемпионате ПФЛ (зона «Юг»), набрав 67 очков в 27 матчах. За тур до окончания чемпионата клуб из Ростовской области опережает идущий вторым краснодарский «Урожай» на три очка, при равенстве очков первое место займет «Чайка» за счет выездного гола в личных встречах (0:0, 1:1). Таким образом, «Чайка» гарантировала себе выход в ФНЛ в следующем сезоне, однако клуб из Ростовской области пока не имеет соответствующей лицензии Российского футбольного союза (РФС), дающей право на участие в ФНЛ.

13 мая после встречи «Чайки» и новороссийского «Черноморца», которая завершилась победой «Чайки» со счетом 3:1, генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко на своей странице в Instagram выразил сомнения в спортивном характере встречи. Позднее газета «Спорт день за днем» сообщила со ссылкой на источник, что «Урожай» финансово мотивировал игроков «Черноморца», чтобы команда отобрала очки у конкурента краснодарского клуба. По данным источника, в перерыве матча при счете 1:1 представители «Чайки» «перебили» сумму «Урожая», подкупив несколько игроков «Черноморца», в итоге матч закончился победой «Чайки», которая забила два безответных гола во втором тайме. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков 15 мая заявил, что у организации есть основания полагать, что матч между «Чайкой» и «Черноморцем» носил неспортивный характер, РФС обратился в МВД с просьбой расследовать данный случай, в «Чайке» назвали данное решение верным и выразили готовность оказывать поддержку в данном расследовании.