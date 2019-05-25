«Сочи». Клуб-«няшка» с философией будущего

Источник: РИА "Новости"

Оба клуба никогда не играли в элитном дивизионе чемпионата России, и оба по-своему интересны, но всё же «Сочи» вызывает большее любопытство. Просто потому, что в крупнейшем спортивном центре России наконец появился клуб РПЛ. Денис Косинов побывал в Сочи и пришел к выводу о том, что в РПЛ заходят адекватные люди с более чем адекватным футболом.

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Высотные работы

Попробуйте-ка договориться с «Зенитом», «Локомотивом» и прочими лидерами РПЛ о посещении тренировки. О, это, я вам доложу, целая история. И не факт, что со счастливым концом. Длительная переписка, согласование, etc. Самый вероятный итог — отказ. А вот вопрос о присутствии на занятии футбольного клуба «Сочи» решился одним звонком. Скажете, труба пониже — дым пожиже? Это как посмотреть…

Перед началом тренировки вдруг послышалось: «Лестницу принес? Давай аккуратнее там». И вот второй вратарь команды Ростислав Солдатенко, приставив обычную деревянную лесенку к основанию высоченной мачты освещения, полез наверх! Что называется, на глазах изумленной публики.

Впрочем, только публика (то есть я) и изумилась. Остальные поглядывали на диковинное упражнение без особого любопытства. Подумаешь, вратарь на мачту лезет, какие пустяки. Между тем карабкаться предстояло на высоту метров 20. Вероятно, вантовые матросы времен парусного мореплавания справились бы быстрее, но и современный голкипер добрался до площадки, увенчивающей мачту, довольно ловко. И сбросил вниз мяч!

Оказывается, накануне Солдатенко исключительно метким ударом отправил мяч на эту самую площадку, а тот, как ни странно, не выскочил наружу, остался. И пришлось Ростиславу изображать монтажника-высотника. Впрочем, никто не заставлял, сам захотел. И что характерно, никто не запрещал. Вот вам и труба пониже. И мачта высокая, и сам клуб дошел до верха. Всего за 4 года.

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Нефутбольный город

Сочи, по чести говоря, город неспортивный. Был. До 2007-го года, пока не получил Олимпиаду. И понеслось! Строительство, тестовые соревнования. А тут еще и чемпионат мира по футболу достался России, а потом и этап «Формулы-1» — так Сочи превратился в один из главных спортивных центров страны. Возник хоккейный клуб, Единая лига ВТБ провела там «Матч звезд» и так далее. Но с футболом, как таковым, по-прежнему не ладилось.

Да и традиций не было. Собственно, единственный славный футболист-сочинец — это легендарный игрок Слава Метревели, чье имя носит городской стадион. Вот только звездой советского футбола Метревели стал отнюдь не в Сочи. Лишь в постсоветские времена в городе появился настоящий профессиональный клуб. Точнее, казалось, что настоящий. Та самая «Жемчужина», история которой сопровождалась скандалами и закончилась совершенно бесславно.

Тем временем в Петербурге на деньги Бориса Ротенберга в очередной раз возродилось «Динамо». Перед самым началом сезона-2015/16 клуб получил лицензию на участие в чемпионате ПФЛ. Так как прежний состав и персонал были распущены, собирать команду пришлось экстренным порядком. Собрали, выступили, заняли седьмое место.

Через год сыграли гораздо лучше и вышли в ФНЛ. В сезоне-2017/18 закончили турнир на шестом месте. И стало понятно, что рано или поздно «Динамо» может оказаться в Премьер-лиге. Второй клуб из Питера в РПЛ? При том, что всем известен главный слоган зенитовских фанатов: «Один город — одна команда». И в одночасье петербуржское «Динамо» превратилось в «Сочи».

Логика этого решения понятна. Какой смысл конкурировать в Питере с «Зенитом»? А между тем в Сочи уже была вся инфраструктура, не хватало только клуба. С влиянием, возможностями и энергией Ротенберга вопрос о перерегистрации был решен стремительно. Сезон-2018/19 начала уже новая команда на новом месте и в подновленном составе, конечно.

И вот «Сочи» вышел в РПЛ. Еще вышел «Тамбов», но это другая история, тоже интересная. Однако речь не о «Тамбове», а о «Сочи». О его игре, бюджете, структуре, планах, проблемах и, главное, о его людях. Свидетельствую — это НОРМАЛЬНЫЕ люди, без неприятного снобизма, так отличающего элиту отечественного футбола. Бытие, конечно, определяет сознание. Но иногда бывает наоборот, и это радует.

Перепрописка

Перед началом сезона никто не ставил команде задачу выхода в РПЛ. Какое там! Обжиться бы, наладить работу, освоить инфраструктуру — и то было бы хорошо. Футбольная жизнь по определению кочевая, но уж очень стремительно всё произошло. Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов, петербуржец, вообще не предполагал, что ему придется когда-нибудь куда-нибудь переезжать. И вдруг — как на пожар!

«Я приехал сюда с маленьким пакетом, даже не с чемоданом. На несколько дней, просто чтобы посмотреть. И тут как начало сыпаться! Где тренироваться? Где играть? Пока не появился в клубе полный штат, многие вопросы пришлось решать на коленке. А тот же “Фишт” — это государственное учреждение с кучей всяких препон. Обеспечить безопасность, найти стюардов, выбрать ЧОП. Передать базу из одного подчинения в другое. Кто за полем должен ухаживать? Где ребятам жить? Где нам питаться? Где тренажерный зал? Где восстановление, где медицина? Всё это нужно было решить за очень короткий промежуток времени. Помимо этого — комплектование. В общем, куча всяких вопросов. Для меня предсезонка была самым сложным этапом», — вспоминает Орлов тот жаркий во всех смыслах период.

Что характерно, именно с комплектованием больших проблем не было. Спортивный директор и селекционеры клуба быстро поняли, что игроки охотно переезжают в Сочи.

«Вообще несложно было находить футболистов. Инфраструктура, которая осталась после чемпионата мира, южный регион, хорошая погода. Для семейных — это большой плюс. Нам, скорее, важно было понимать, что игрок собой представляет в плане ментальности. Молодые горячие ребята могли здесь легко раствориться за лето. И даже больше скажу, некоторые из них не справились. Такие сейчас либо в аренде, либо мы расторгли с ними контракт. Молодые!» — описывает Орлов процесс подбора игроков.

Так и получилось, что в «Сочи» собрались зрелые футболисты и взрослые люди. От первоначального состава, спешно собранного летом 2015 года, остался один Евгений Песегов. Сейчас он капитан команды, игрок основы. Ему есть, с чем сравнить.

«Есть гордость за коллектив. Он строился долго, я считаю. Мы начинали в одном составе, были одни отношения. Спустя какое-то время происходили какие-то изменения, мы присматривались, начинали друг друга лучше понимать. Я считаю, на данный момент у нас очень сильный коллектив. Даже если не брать спортивную составляющую, а именно человеческие, бытовые отношения, то очень сплоченная у нас команда. Мы все живем в одном районе, еще и это нас сплачивает. И в то же время есть гордость за игру. Мы играем в хороший комбинационный атакующий футбол», — радуется за товарищей Песегов.

Этот же путь проделал и главный тренер Александр Точилин, известный в прошлом защитник. На рубеже 90-х — 00-х Точилин был игроком основы московского «Динамо». А с «Динамо» петербуржского в том же 2015-м и началась его карьера главного тренера. Точилин очень доволен профессиональной взрослостью игроков.

«Мне, наверное, действительно повезло, что в этой команде собраны ребята, которые профессионально относятся к своему делу. Когда меня спрашивают, как мне приходится мотивировать их, чтобы они показывали ту игру и тот результат, который мы имеем, я отвечаю, что мне и не надо их мотивировать. Здесь удалось собрать ребят, которые сами понимают, что даже то место, которое мы сейчас занимаем, это не то, к чему надо стремиться. А есть совсем другой футбол, совсем другие возможности. Именно это стремление ими и движет», — хвалит своих ребят главный тренер.

Взрослые люди

Мотивировать игроков не нужно, в чем я убедился лично во время тренировки. Казалось бы, задача выхода в РПЛ решена, на следующий день предстоит игра с ярославским «Шинником», не имеющая большого спортивного значения. К тому же на дворе +28, солнце палит нещадно. Я ожидал увидеть эдакое расслабленное занятие, но ошибся. В «двусторонке» футболисты рубились всерьез. «Рука!» — отчаянный вопль кого-то из «зеленых». Команда в зеленых манишках проигрывала. «Да я вот так сыграл!» — ответный крик «малинового», показывающего, что он сбросил мяч не рукой, а грудью. Команда в малиновых манишках изо всех сил пыталась удержать победный счет. Да силовая борьба, да радостные возгласы после забитых мячей, всё по-настоящему!

Обстановку пытался разряжать тренер Александр Новиков. «Какой гол? Там VAR за воротами стоит!» — шутил он, показывая на коллегу, стоящего прямо за сеткой, возражая «зеленым», возмущенным, что гол не засчитан. Так и шла тренировка. Ну да, «Сочи» доукомплектовывался людьми, научившимися ценить свою работу и держаться за нее. Например, полузащитник Никита Бурмистров в свои 29 лет поиграл и в ЦСКА, и в «Амкаре», и в «Краснодаре», и в «Урале». Много клубов сменил. В «Сочи» Бурмистрову нравится. С его точки зрения, такие тренировки — это нормально.

«Во-первых, никто не хочет проигрывать. А у нас коллектив собрался такой, что люди рубятся постоянно. Мне самому это иногда непонятно. Мы же делаем одно дело, и травмы никому не нужны. Но здесь вот так. И я слышал от многих людей, что в мировых топ-клубах то же самое. Приходится надевать щитки на тренировках и доказывать свое место в составе. Так же и здесь», — констатирует Бурмистров.

Про мотивацию говорит и генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко. Он сам борец, а в этом виде спорта с воспитательной работой всё в порядке. На протяжении всего матча с «Шинником» гендиректор выглядел недовольным. Ну да, игра не шла. У «Шинника» тоже, но гости хотя бы два момента создали, в обоих эпизодах «Сочи» спас вратарь.

Между прочим, не основной, а второй, тот самый Солдатенко, что совершал восхождение на мачту. И вообще хозяева вышли на матч запасным составом. Это было странно, учитывая, что все мои собеседники, как один, твердили о необходимости занять в чемпионате ФНЛ первое место. Но когда-то же и запасным надо играть! Увы, ни одного голевого момента за весь матч. Впрочем, Рубашко возмущался не качеством игры.

«Вот сегодня многие футболисты вышли на поле немотивированными. Отрезками включались, но остальное время они стояли. Да, мы изначально не ставили задачу выхода в РПЛ даже со второго места. Но и президент клуба, и я — спортсмены. Мы знаем, что есть одно место — первое. Когда ты первый, ты безоговорочно лучший. В любом виде спорта задачу себе ставит, прежде всего, сам спортсмен. Если он выходит без своих задач, не пытается прогрессировать, то результата не будет в любом случае. Мы настаивали на том, чтобы ребята сами осознавали — им это под силу. Они ничем не хуже тех, кто в РПЛ играет. Тем более, некоторым нужно вернуться в РПЛ, что-то они там не доказали. К тому же тренировочный процесс однозначно грамотно поставлен. Про Точилина могу сказать, что он растет как тренер, с ним и игроки растут. И даже те ребята, которые, возможно, с нами дальше не пойдут, с первого места будут лучше трудоустроены. Это надо понимать», — убедительно рассуждает генеральный директор.

Большинство игроков это понимают. Никита Бурмистров так и вовсе осознавал это еще прошлым летом, когда о том, чтобы через год непременно оказаться в РПЛ, никто не говорил.

«Все понимали, что стадионы чемпионата мира не просто так строились — под команды Премьер-лиги, а не под ФНЛ. Ведь изначально даже задача не стояла куда-то выйти, но каждый для себя ставил задачу именно так. Есть одно место — первое, другого места нет. И каждый борется за него», — четко формулирует Бурмистров.

Да, арена чемпионата мира — это существенно. Что и говорить, в Сочи вся футбольная инфраструктура вполне соответствовала уровню РПЛ. Оставалось только попасть в Премьер-лигу. Стадион — шикарный. База — отличная. Кстати, именно ее использовала сборная Хорватии, готовясь к четвертьфиналу с Россией. Всё это выгодно отличается от тех условий, которые были у команды в Петербурге. Там и климат вынуждал тренироваться на синтетике, и вообще — приходилось подбирать крохи за «Зенитом». В Сочи — всё своё. Великолепно, не правда ли? Но любую инфраструктуру надо, что называется, обжить. Напомню, футбол — это игра для зрителей. В «Сочи» это понимают.

Футбольная пропаганда

ФНЛ не блещет посещаемостью. РПЛ, к слову говоря, тоже, но в ФНЛ совсем скромные цифры зрителей и публикаций. Но когда в небольшом городе вроде Армавира на стадион «Юность», вмещающий 6 тысяч болельщиков, приходит по 2−3 тысячи, это выглядит достойно. Все местные журналисты рапортуют о матчах, публикуют интервью и прочие материалы. Словом, налицо живой общественный интерес к команде. А когда в большом курортном городе вдруг появляется профессиональный клуб, да играет на 45-тысячной арене, да всё это на фоне многочисленных концертов, фестивалей и других громких мероприятий, то поди-ка затащи на стадион публику и прессу. Это сложно.

Вот, пожалуйста, матч «Сочи» — «Шинник». Заключительная домашняя игра сезона, к началу которой уже было известно, что «Сочи» вышел в РПЛ, а по окончании намечалось некое торжество по случаю замечательного достижения. Увы, «Фишт» выглядел полупустым. В середине второго тайма бодрый диктор сообщил: «На матче присутствует 6320 зрителей!» Маловато для такого стадиона, правда?

Правда. Но если бы соответствующие работники клуба не надрывались весь этот сезон, было бы меньше. Гораздо меньше. Попробуйте в «нефутбольном городе» раскрутить футбол. Не «Барселону» и даже не «Спартак», а команду ФНЛ, свалившуюся на местных практически с неба. После игры с «Шинником» с Александра Кима, специалиста по работе с болельщиками, пот катил градом. И так у них — каждый матч.

«Даже некоторые уважаемые тренеры говорят, что Россия в принципе нефутбольная страна, и этот слоган растиражирован. Но стереотипы для того и существуют, чтобы их ломать. Скажем так, когда мы начали работать с футбольным клубом “Сочи”, мы были даже не на нуле, а в минусе. Потому что все помнят, какой футбол был до нас в Сочи, как он уходил. Как с болью, с корнем вырывали любовь из болельщиков. Все эти скандалы сочинцы очень хорошо помнят. Нам надо было хотя бы до нуля добраться, сейчас вроде бы в плюс пошли», — с законной гордостью констатирует Ким.

Плюс есть, хоть и небольшой. Скажем, фан-сектор — это пока человек 100, не больше. Но скандируют уверенно, даже под барабан. «Сочи, Сочи, мой родной!» Заметьте — родной.

Хотя бы для сотни фанатов клуб стал родным, уже успех. На местах для «обычных» болельщиков обнаружилась девушка в клубной футболке с надписью «№ 99 Обольский». Значит, хоть немного атрибутики куплено. Идет процесс. А потому что его очень энергично и изобретательно подталкивают. Александр Ким утверждает, что у них в ходу все мыслимые инструменты. В первую очередь — креатив.

«Мы внедряем какие-то вещи, которые в современном футбольном мире кажутся дикими. Например, ватсап-бот. Рассылки устраиваем. Многие это не используют, им кажется, зачем это? “Что вы у себя в Сочи делаете? Отправьте пресс-релиз и не выпендривайтесь. Это же так правильно!” Но мы это делаем. У нас есть чат для болельщиков, абсолютно открытый. В планах телеграмм-канал. В ватсап-боте мы хотим продавать атрибутику, хотим в нем сделать доставку атрибутики и даже еды прямо по адресу проживания. И прочее», — делится планами Ким.

В том, что «Сочи» создан всего год назад, есть и свое преимущество. Нет антагонизма с другими командами. То есть совсем никакого. Ким утверждает, что на этом и надо играть. Ну и на сообразительности, конечно.

«Если простым языком говорить, мы такой клуб-“няшка” из курорта. Сочи все воспринимают, как город отдыха, город приятных знакомств, и этот образ мы хотим везде прокачивать. Если вы посмотрите на наши соцсети, мы везде уходим от агрессии. Благо, у нас руководство клуба очень адекватные люди, которые нам дают свободу. Например, как в случае логотипа с голубем. Когда сборная России обыграла у нас здесь Турцию, было очень много голубей. Известная история. Черчесов сказал про этих голубей, все посмеялись, нас все “потроллили”: “что у вас за стадион, на котором голуби летают?” На следующий день мы нарисовали логотип с голубем и сказали, что целую неделю, до первой победы на “Фиште”, — у нас не было тогда побед — это будет наш логотип. Нам позвонили все футболисты. “Ребят, вы что, серьезно? Голуби? Ну как так? Нас не поймут”. Но мы выдержали. Везде его обновили и продержали больше недели. Теперь хотим его даже возвращать в каких-то случаях. Может быть, это будет логотип нашего фан-шопа, потому что это было очень круто», — радостно вспоминает Ким тогдашний креатив.

Вообще-то на клубной эмблеме изображен барс. И надо же было такому случиться, что в составе «Сочи» вдруг раскрылся очень быстрый нападающий Максим Барсов. Как было не обыграть такое? Самое интересное, что футболист сделал это сам и с большой охотой. Вот только пришлось и Максима, и прочих игроков приучать к тому, что работа с болельщиками — это не только работа профильных специалистов. Это еще и работа самих игроков. Пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев утверждает, что поначалу было сложно.

«Когда мы начинали, я сам фотографировал тренировки. В начале у игроков какая-то опаска была. А потом уже все стали позировать и спрашивать, где фотографии. (Улыбается) Если вы посмотрите наши соцсети, то увидите, что популярность пришла к Максиму Барсову. И мы стали просить его делать какие-то вещи, про которые обычный футболист говорит “да вы что, ни в коем случае”. А потом вошел во вкус. Например, он звонил болельщикам, которые купили абонементы, общался с ними. И всё это происходило без нашего участия, жена снимала на телефон. И прекрасное получилось видео, всем понравилось, было очень мило. Хочется, чтобы в целом у нас была открытая команда. Может не так, как в Англии или в Санкт-Паули, где болельщики пьют с игроками в барах. Но, тем не менее, мне кажется, что в Сочи, где всё очень уютно, так и должно быть», — заключает пресс-атташе.

Перед матчем с «Шинником» в пресс-центре «Фишта» показывали запись матча Россия — Хорватия, который как раз на «Фиште» и проходил. Что и говорить, воодушевляющее зрелище. Но наплыва журналистов не наблюдалось, увы.

Всего несколько фотографов, да парочка пишущих представителей местных изданий. Фотографы живо интересовались, где им можно ходить во время матча, а где нельзя. Обычно на футболе работают люди опытные, хорошо знающие регламент. В Сочи пока таких привычек ни у кого нет. Правда, эти же фотографы спрашивали, как получать аккредитации на следующий сезон. На весь сезон, а не отдельные матчи. Вывод — они собираются работать на играх «Сочи» постоянно. Прогресс. Ради него пришлось попотеть. И поработать головой, естественно. Но с этим, уверяет Груднев, всё в порядке.

«Придумывать не сложно, повезло нам с ребятами. Костяк 5−6 человек, у нас постоянно бурные споры. По поводу того же твиттера, нужно ли с ним работать? С креативом вообще нет проблем, не успеваем реализовывать. Тут скорее вопрос такой, что голова есть, а рук-ног не хватает. (Улыбается). Процентов 50−60 идей мы реализовали. Но благо клуб продолжает существовать, и мы идем вперед». — оптимистически закончивает Александр.

Одна из таких идей была реализована перед матчем с «Шинником». Дело в том, что именно победа «Шинника» над «Томью» (1:0) и обеспечила «Сочи» и «Тамбову» досрочный выход в РПЛ, поскольку лишь у «Томи» и оставался шанс догнать лидеров. Мяч в ворота «Томи» забил Эльдар Низамутдинов. Эту историю пресс-служба «Сочи» и обыграла.

«Мы узнали, что “Шинник” выиграл, порадовались. А потом я подумал, мы же с “Шинником” играем, тот футболист будет! Ведь действительно, он забил этот гол, вывел сразу две команды в РПЛ. Мы подумали, надо это как-то отметить. А поскольку постоянно обыгрываем тему с чурчхелой, решили ее подарить Низамутдтнову. Он, конечно, удивился», — охотно раскрывает замысел Александр Груднев.

Я бы тоже удивился, честно говоря. Представьте, футболист деловой походкой движется от автобуса к раздевалке, и тут к нему подходят какие-то люди, протягивают чурчхелу и радостно произносят: «Спасибо, что вывели нас в РПЛ!» Рядом оператор, он всё это снимает. Впрочем, удивление Низамутдинова было приятным.

К слову, такая открытость пресс-службы приятно удивляет и журналистов. Но не закроется ли клуб, попав в РПЛ? Не хотелось бы. И пресс-атташе этого не хочет, хотя, конечно, станет подчиняться указаниям начальства. Трудовую дисциплину никто не отменял.

«Я постараюсь гнуть свою линию, потому что, судя по новостям, которые появляются о клубах РПЛ, там вообще ничего не происходит. Мне вот это хочется поменять. В том числе своей культурой общения с журналистами и болельщиками. Мы и в чат всегда отвечаем. У нас принципы открытости, и мы хотели бы это продолжить», — выражает надежду Александр Груднев.

Журналисты — только за. Да и болельщики тоже. Даже соперники! Кому же не понравится получить чурчхелу в подарок? Однако шутки шутками, но в РПЛ «Сочи» вывел не нападающий «Шинника». Разумеется, это сделала игра самого «Сочи».

Субъективные ощущения

Поначалу дело не пошло. То победа, то поражение, то ничья. Как обычно. Повторю, никто и не ждал быстрого результата. Ведь решительно ко всему нужно было привыкать. К новому составу, к новой базе, жилью, стадиону. Даже к погоде! Николай Заболотный, хоть и вратарь, которому много бегать не надо, тоже не сразу адаптировался.

«Самое тяжелое здесь — погода. Не для туристов, а для футболистов. Тренироваться в жару тяжело, и с этим мы столкнулись, когда все только переехали. Потому что тренироваться в 30−40 градусов жары, а потом выходить играть… Ладно, когда один-два дня так. А когда постоянно, то тяжело. Поэтому первое время мы “плавали”, и по нашим результатам видно, что мы начали чемпионат ни шатко ни валко. Правда, это может пригодиться в РПЛ. Соперники будут попадать в 40-градусную жару и не смогут показывать свои лучшие качества. У нас дома будет ловушка, так скажем», — описывает здешние условия основной голкипер клуба.

Из этой ловушки, как и из всех прочих, «Сочи» выбирался весь первый круг, закончив его не шестом месте. Но играл весело. Лихой матч провели с «Чертаново» — 6:2, с «Сибирью» — 4:1.

А после зимней паузы — прорвало. Две ничьи и девять побед! В том числе над «Тамбовом», основным конкурентом, в гостях, 3:0. Для ФНЛ такая стабильность, мягко говоря, нехарактерна. Настолько, что спортивный директор Андрей Орлов до последнего не мог поверить, что всё получится.

«Честно говоря, окончательно понял тура два назад. Очень удачно начали весенний отрезок, но после каждой из этих игр не было ощущения, что у нас поперло, и мы точно выйдем в РПЛ. Ребята — большие молодцы. Русский менталитет такой, что чуть набрал — расслабился. А мы шли именно от игры к игре. Ничья в Нижнем Новгороде очень важная. Потом победа в Тамбове, потом здесь игра с Томском, после которой мы вышли на чистое второе место. Плюс сумасшедший выезд во Владивосток, потом Новосибирск. Если посмотреть ФНЛ, все команды везде теряют очки. Много перелетов и переездов, у всех по-разному выпадает пик хорошей и плохой формы. Бывает, играешь с командой — здорово ребята двигаются, опасно выглядят. А через три недели с этой же командой другая игра, они просто стоят. Не от того, что у нас якобы приняты “договорняки”, а просто очень сложный турнир. Большое спасибо надо сказать нашим футболистам, что они весной так выстрелили», — описывает концовку турнира Орлов.

К футболистам ощущение, что они действительно хорошо играют и многое могут, пришло раньше. По словам Евгения Песегова, в самом начале весны.

«Пришло ощущением, что у команды на поле всё получается. Когда есть связь между футболистами, и есть связь между тренерами и игроками. Когда мы их понимаем и воплощаем это на поле. Одну игру выигрываем, и у нас всё получается. Тут же мы на следующую игру выходим, и опять это демонстрируем, и у нас опять это получается. С каждой игрой уверенность росла, мы набирали очки. И тогда я понял, как мы здорово играем, как мы контролируем! Ничего себе! А почему они против нас ничего сделать не могут? Они обороняются и обороняются, а мы атакуем и атакуем. Думаю, ничего себе, как здорово! Всегда бы так!» — радостно описывает весеннюю игру капитан.

У Николая Заболотного схожие чувства возникли еще на зимних сборах. Что ж, вратарю, наверное, виднее.

«Мы играли с корейской командой, довольно сильной, и мы хороший матч провели. Это был первый звоночек. Потом неплохо сыграли там же на сборах с “Енисеем”. Затем приехали сюда, и уже перед самым продолжением чемпионата опять с “Енисеем” сыграли, победили — 4:1. И в довольно-таки хороший футбол мы играли. И прямо вот почувствовали, что можем хорошо вкатиться в сезон. Так и получилось. Для меня, наверное, это был такой показательный момент. Пришла пара новых игроков, Алан Касаев и Ян Казаев, и вот именно тогда я почувствовал, что в этом году мы можем чего-то добиться», — вспоминает свои ощущения Заболотный.

Ну, а Никита Бурмистров еще до зимней паузы совершенно хладнокровно сделал вывод, что играет в сильнейшей команде лиги. И весной лишь убедился в своей правоте.

«Когда мы начали сезон, мы весело играли. И я понимал, что мы неплохо играем, но не хватает каких-то мелочей. И потом, когда весной подросла трава на “Фиште”, и мы заиграли в какой-то зрелый футбол, я понял, что мы вообще лучшая команда в этой лиге. Я так считаю. Мы от своего стиля не отходили. Когда мы первый круг сыграли, я проанализировал матчи со всеми соперниками и сказал, что мы лучшая команда в этой лиге. Я это ребятам сказал вслух. Конечно, нам не хватало многого и сейчас не хватает. Но в этой лиге мы лучшие», — категорически заявляет Бурмистров.

Но самым прозорливым оказался, как и положено, главный тренер. Александр Точилин понял, что команда готова побеждать, еще до начала турнира. А ведь только-только переехали, едва состав набрали, еще толком не обустроились в Сочи. Но вот отправились на сборы в Минск, и Точилин уже там всё увидел.

«Первая контрольная игра была с командой из Узбекистана. Результат никакого значения не имел, встреча просто вписывалась в план подготовки для поддержания функциональных возможностей футболистов. И уже в той игре я увидел те моменты, которые мне хотелось увидеть в будущей команде. Я сидел на трибуне, даже не на лавке, с нашим спортивным директором Андреем Орловым, и я ему тогда сказал, что перед этой командой можно ставить другие цели, нежели те, которые ставили в начале сезона. Ну, а начало чемпионата показало, что у команды большой потенциал. И если мы удержимся к зиме в лидирующей группе, а зимой поправим некоторые позиции, то эта команда может решать задачу выхода в РПЛ», — четко формулирует главный тренер.

Что за игра-то такая расчудесная, спросит всякий, кто не смотрит матчи ФНЛ? Отвечаю. Красивая.

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Объективные наблюдения