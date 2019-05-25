«Сочи». Клуб-«няшка» с философией будущего
В субботу пройдут матчи заключительного тура в чемпионате ФНЛ. Команды, попавшие в Российскую
В субботу пройдут матчи заключительного тура в чемпионате ФНЛ. Команды, попавшие в Российскую
Оба клуба никогда не играли в элитном дивизионе чемпионата России, и оба
Перед началом тренировки вдруг послышалось: «Лестницу принес? Давай аккуратнее там». И вот второй вратарь команды Ростислав Солдатенко, приставив обычную деревянную лесенку к основанию высоченной мачты освещения, полез наверх! Что называется, на глазах изумленной публики.
Впрочем, только публика (то есть я) и изумилась. Остальные поглядывали на диковинное упражнение без особого любопытства. Подумаешь, вратарь на мачту лезет, какие пустяки. Между тем карабкаться предстояло на высоту метров 20. Вероятно, вантовые матросы времен парусного мореплавания справились бы быстрее, но и современный голкипер добрался до площадки, увенчивающей мачту, довольно ловко. И сбросил вниз мяч!
Оказывается, накануне Солдатенко исключительно метким ударом отправил мяч на эту самую площадку, а тот, как ни странно, не выскочил наружу, остался. И пришлось Ростиславу изображать
Сочи, по чести говоря, город неспортивный. Был. До 2007-го года, пока не получил Олимпиаду. И понеслось! Строительство, тестовые соревнования. А тут еще и чемпионат мира по футболу достался России, а потом и этап «Формулы-1» — так Сочи превратился в один из главных спортивных центров страны. Возник хоккейный клуб, Единая лига ВТБ провела там «Матч звезд» и так далее. Но с футболом, как таковым,
Да и традиций не было. Собственно, единственный славный
Тем временем в Петербурге на деньги Бориса Ротенберга в очередной раз возродилось «Динамо». Перед самым началом сезона-2015/16 клуб получил лицензию на участие в чемпионате ПФЛ. Так как прежний состав и персонал были распущены, собирать команду пришлось экстренным порядком. Собрали, выступили, заняли седьмое место.
Логика этого решения понятна. Какой смысл конкурировать в Питере с «Зенитом»? А между тем в Сочи уже была вся инфраструктура, не хватало только клуба. С влиянием, возможностями и энергией Ротенберга вопрос о перерегистрации был решен стремительно. Сезон-2018/19 начала уже новая команда на новом месте и в подновленном составе, конечно.
И вот «Сочи» вышел в РПЛ. Еще вышел «Тамбов», но это другая история, тоже интересная. Однако речь не о «Тамбове», а о «Сочи». О его игре, бюджете, структуре, планах, проблемах и, главное, о его людях. Свидетельствую — это НОРМАЛЬНЫЕ люди, без неприятного снобизма, так отличающего элиту отечественного футбола. Бытие, конечно, определяет сознание. Но иногда бывает наоборот, и это радует.
Перед началом сезона никто не ставил команде задачу выхода в РПЛ. Какое там! Обжиться бы, наладить работу, освоить инфраструктуру — и то было бы хорошо. Футбольная жизнь по определению кочевая, но уж очень стремительно всё произошло. Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов, петербуржец, вообще не предполагал, что ему придется
«Я приехал сюда с маленьким пакетом, даже не с чемоданом. На несколько дней, просто чтобы посмотреть. И тут как начало сыпаться! Где тренироваться? Где играть? Пока не появился в клубе полный штат, многие вопросы пришлось решать на коленке. А тот же “Фишт” — это государственное учреждение с кучей всяких препон. Обеспечить безопасность, найти стюардов, выбрать ЧОП. Передать базу из одного подчинения в другое. Кто за полем должен ухаживать? Где ребятам жить? Где нам питаться? Где тренажерный зал? Где восстановление, где медицина? Всё это нужно было решить за очень короткий промежуток времени. Помимо этого — комплектование. В общем, куча всяких вопросов. Для меня предсезонка была самым сложным этапом», — вспоминает Орлов тот жаркий во всех смыслах период.
Что характерно, именно с комплектованием больших проблем не было. Спортивный директор и селекционеры клуба быстро поняли, что игроки охотно переезжают в Сочи.
«Вообще несложно было находить футболистов. Инфраструктура, которая осталась после чемпионата мира, южный регион, хорошая погода. Для семейных — это большой плюс. Нам, скорее, важно было понимать, что игрок собой представляет в плане ментальности. Молодые горячие ребята могли здесь легко раствориться за лето. И даже больше скажу, некоторые из них не справились. Такие сейчас либо в аренде, либо мы расторгли с ними контракт. Молодые!» — описывает Орлов процесс подбора игроков.
«Есть гордость за коллектив. Он строился долго, я считаю. Мы начинали в одном составе, были одни отношения. Спустя
Этот же путь проделал и главный тренер Александр Точилин, известный в прошлом защитник. На рубеже 90-х — 00-х Точилин был игроком основы московского «Динамо». А с «Динамо» петербуржского в том же 2015-м и началась его карьера главного тренера. Точилин очень доволен профессиональной взрослостью игроков.
«Мне, наверное, действительно повезло, что в этой команде собраны ребята, которые профессионально относятся к своему делу. Когда меня спрашивают, как мне приходится мотивировать их, чтобы они показывали ту игру и тот результат, который мы имеем, я отвечаю, что мне и не надо их мотивировать. Здесь удалось собрать ребят, которые сами понимают, что даже то место, которое мы сейчас занимаем, это не то, к чему надо стремиться. А есть совсем другой футбол, совсем другие возможности. Именно это стремление ими и движет», — хвалит своих ребят главный тренер.
Мотивировать игроков не нужно, в чем я убедился лично во время тренировки. Казалось бы, задача выхода в РПЛ решена, на следующий день предстоит игра с ярославским «Шинником», не имеющая большого спортивного значения. К тому же на дворе +28, солнце палит нещадно. Я ожидал увидеть эдакое расслабленное занятие, но ошибся. В «двусторонке» футболисты рубились всерьез. «Рука!» — отчаянный вопль
Обстановку пытался разряжать тренер Александр Новиков. «Какой гол? Там VAR за воротами стоит!» — шутил он, показывая на коллегу, стоящего прямо за сеткой, возражая «зеленым», возмущенным, что гол не засчитан. Так и шла тренировка. Ну да, «Сочи» доукомплектовывался людьми, научившимися ценить свою работу и держаться за нее. Например, полузащитник Никита Бурмистров в свои 29 лет поиграл и в ЦСКА, и в «Амкаре», и в «Краснодаре», и в «Урале». Много клубов сменил. В «Сочи» Бурмистрову нравится. С его точки зрения, такие тренировки — это нормально.
«Во-первых, никто не хочет проигрывать. А у нас коллектив собрался такой, что люди рубятся постоянно. Мне самому это иногда непонятно. Мы же делаем одно дело, и травмы никому не нужны. Но здесь вот так. И я слышал от многих людей, что в мировых
Между прочим, не основной, а второй, тот самый Солдатенко, что совершал восхождение на мачту. И вообще хозяева вышли на матч запасным составом. Это было странно, учитывая, что все мои собеседники, как один, твердили о необходимости занять в чемпионате ФНЛ первое место. Но
«Вот сегодня многие футболисты вышли на поле немотивированными. Отрезками включались, но остальное время они стояли. Да, мы изначально не ставили задачу выхода в РПЛ даже со второго места. Но и президент клуба, и я — спортсмены. Мы знаем, что есть одно место — первое. Когда ты первый, ты безоговорочно лучший. В любом виде спорта задачу себе ставит, прежде всего, сам спортсмен. Если он выходит без своих задач, не пытается прогрессировать, то результата не будет в любом случае. Мы настаивали на том, чтобы ребята сами осознавали — им это под силу. Они ничем не хуже тех, кто в РПЛ играет. Тем более, некоторым нужно вернуться в РПЛ,
Большинство игроков это понимают. Никита Бурмистров так и вовсе осознавал это еще прошлым летом, когда о том, чтобы через год непременно оказаться в РПЛ, никто не говорил.
«Все понимали, что стадионы чемпионата мира не просто так строились — под команды
Да, арена чемпионата мира — это существенно. Что и говорить, в Сочи вся футбольная инфраструктура вполне соответствовала уровню РПЛ. Оставалось только попасть в
ФНЛ не блещет посещаемостью. РПЛ, к слову говоря, тоже, но в ФНЛ совсем скромные цифры зрителей и публикаций. Но когда в небольшом городе вроде Армавира на стадион «Юность», вмещающий 6 тысяч болельщиков, приходит по 2−3 тысячи, это выглядит достойно. Все местные журналисты рапортуют о матчах, публикуют интервью и прочие материалы. Словом, налицо живой общественный интерес к команде. А когда в большом курортном городе вдруг появляется профессиональный клуб, да играет на 45-тысячной арене, да всё это на фоне многочисленных концертов, фестивалей и других громких мероприятий, то
Вот, пожалуйста, матч «Сочи» — «Шинник». Заключительная домашняя игра сезона, к началу которой уже было известно, что «Сочи» вышел в РПЛ, а по окончании намечалось некое торжество по случаю замечательного достижения. Увы, «Фишт» выглядел полупустым. В середине второго тайма бодрый диктор сообщил: «На матче присутствует 6320 зрителей!» Маловато для такого стадиона, правда?
Правда. Но если бы соответствующие работники клуба не надрывались весь этот сезон, было бы меньше. Гораздо меньше. Попробуйте в «нефутбольном городе» раскрутить футбол. Не «Барселону» и даже не «Спартак», а команду ФНЛ, свалившуюся на местных практически с неба. После игры с «Шинником» с Александра Кима, специалиста по работе с болельщиками, пот катил градом. И так у них — каждый матч.
«Даже некоторые уважаемые тренеры говорят, что Россия в принципе нефутбольная страна, и этот слоган растиражирован. Но стереотипы для того и существуют, чтобы их ломать. Скажем так, когда мы начали работать с футбольным клубом “Сочи”, мы были даже не на нуле, а в минусе. Потому что все помнят, какой футбол был до нас в Сочи, как он уходил. Как с болью, с корнем вырывали любовь из болельщиков. Все эти скандалы сочинцы очень хорошо помнят. Нам надо было хотя бы до нуля добраться, сейчас вроде бы в плюс пошли», — с законной гордостью констатирует Ким.
Хотя бы для сотни фанатов клуб стал родным, уже успех. На местах для «обычных» болельщиков обнаружилась девушка в клубной футболке с надписью «№ 99 Обольский». Значит, хоть немного атрибутики куплено. Идет процесс. А потому что его очень энергично и изобретательно подталкивают. Александр Ким утверждает, что у них в ходу все мыслимые инструменты. В первую очередь — креатив.
«Мы внедряем
В том, что «Сочи» создан всего год назад, есть и свое преимущество. Нет антагонизма с другими командами. То есть совсем никакого. Ким утверждает, что на этом и надо играть. Ну и на сообразительности, конечно.
«Если простым языком говорить, мы такой клуб-“няшка” из курорта. Сочи все воспринимают, как город отдыха, город приятных знакомств, и этот образ мы хотим везде прокачивать. Если вы посмотрите на наши соцсети, мы везде уходим от агрессии. Благо, у нас руководство клуба очень адекватные люди, которые нам дают свободу. Например, как в случае логотипа с голубем. Когда сборная России обыграла у нас здесь Турцию, было очень много голубей. Известная история. Черчесов сказал про этих голубей, все посмеялись, нас все “потроллили”: “что у вас за стадион, на котором голуби летают?” На следующий день мы нарисовали логотип с голубем и сказали, что целую неделю, до первой победы на “Фиште”, — у нас не было тогда побед — это будет наш логотип. Нам позвонили все футболисты. “Ребят, вы что, серьезно? Голуби? Ну как так? Нас не поймут”. Но мы выдержали. Везде его обновили и продержали больше недели. Теперь хотим его даже возвращать в
«Когда мы начинали, я сам фотографировал тренировки. В начале у игроков
Всего несколько фотографов, да парочка пишущих представителей местных изданий. Фотографы живо интересовались, где им можно ходить во время матча, а где нельзя. Обычно на футболе работают люди опытные, хорошо знающие регламент. В Сочи пока таких привычек ни у кого нет. Правда, эти же фотографы спрашивали, как получать аккредитации на следующий сезон. На весь сезон, а не отдельные матчи. Вывод — они собираются работать на играх «Сочи» постоянно. Прогресс. Ради него пришлось попотеть. И поработать головой, естественно. Но с этим, уверяет Груднев, всё в порядке.
«Придумывать не сложно, повезло нам с ребятами. Костяк 5−6 человек, у нас постоянно бурные споры. По поводу того же твиттера, нужно ли с ним работать? С креативом вообще нет проблем, не успеваем реализовывать. Тут скорее вопрос такой, что голова есть, а
Одна из таких идей была реализована перед матчем с «Шинником». Дело в том, что именно победа «Шинника» над «Томью» (1:0) и обеспечила «Сочи» и «Тамбову» досрочный выход в РПЛ, поскольку лишь у «Томи» и оставался шанс догнать лидеров. Мяч в ворота «Томи» забил Эльдар Низамутдинов. Эту историю
«Мы узнали, что “Шинник” выиграл, порадовались. А потом я подумал, мы же с “Шинником” играем, тот футболист будет! Ведь действительно, он забил этот гол, вывел сразу две команды в РПЛ. Мы подумали, надо это
Я бы тоже удивился, честно говоря. Представьте, футболист деловой походкой движется от автобуса к раздевалке, и тут к нему подходят
К слову, такая открытость
«Я постараюсь гнуть свою линию, потому что, судя по новостям, которые появляются о клубах РПЛ, там вообще ничего не происходит. Мне вот это хочется поменять. В том числе своей культурой общения с журналистами и болельщиками. Мы и в чат всегда отвечаем. У нас принципы открытости, и мы хотели бы это продолжить», — выражает надежду Александр Груднев.
Журналисты — только за. Да и болельщики тоже. Даже соперники! Кому же не понравится получить чурчхелу в подарок? Однако шутки шутками, но в РПЛ «Сочи» вывел не нападающий «Шинника». Разумеется, это сделала игра самого «Сочи».
Поначалу дело не пошло. То победа, то поражение, то ничья. Как обычно. Повторю, никто и не ждал быстрого результата. Ведь решительно ко всему нужно было привыкать. К новому составу, к новой базе, жилью, стадиону. Даже к погоде! Николай Заболотный, хоть и вратарь, которому много бегать не надо, тоже не сразу адаптировался.
«Самое тяжелое здесь — погода. Не для туристов, а для футболистов. Тренироваться в жару тяжело, и с этим мы столкнулись, когда все только переехали. Потому что тренироваться в 30−40 градусов жары, а потом выходить играть… Ладно, когда
Из этой ловушки, как и из всех прочих, «Сочи» выбирался весь первый круг, закончив его не шестом месте. Но играл весело. Лихой матч провели с «Чертаново» — 6:2, с «Сибирью» — 4:1.
«Честно говоря, окончательно понял тура два назад. Очень удачно начали весенний отрезок, но после каждой из этих игр не было ощущения, что у нас поперло, и мы точно выйдем в РПЛ. Ребята — большие молодцы. Русский менталитет такой, что чуть набрал — расслабился. А мы шли именно от игры к игре. Ничья в Нижнем Новгороде очень важная. Потом победа в Тамбове, потом здесь игра с Томском, после которой мы вышли на чистое второе место. Плюс сумасшедший выезд во Владивосток, потом Новосибирск. Если посмотреть ФНЛ, все команды везде теряют очки. Много перелетов и переездов, у всех
К футболистам ощущение, что они действительно хорошо играют и многое могут, пришло раньше. По словам Евгения Песегова, в самом начале весны.
«Пришло ощущением, что у команды на поле всё получается. Когда есть связь между футболистами, и есть связь между тренерами и игроками. Когда мы их понимаем и воплощаем это на поле. Одну игру выигрываем, и у нас всё получается. Тут же мы на следующую игру выходим, и опять это демонстрируем, и у нас опять это получается. С каждой игрой уверенность росла, мы набирали очки. И тогда я понял, как мы здорово играем, как мы контролируем! Ничего себе! А почему они против нас ничего сделать не могут? Они обороняются и обороняются, а мы атакуем и атакуем. Думаю, ничего себе, как здорово! Всегда бы так!» — радостно описывает весеннюю игру капитан.
У Николая Заболотного схожие чувства возникли еще на зимних сборах. Что ж, вратарю, наверное, виднее.
«Мы играли с корейской командой, довольно сильной, и мы хороший матч провели. Это был первый звоночек. Потом неплохо сыграли там же на сборах с “Енисеем”. Затем приехали сюда, и уже перед самым продолжением чемпионата опять с “Енисеем” сыграли, победили — 4:1. И в
«Когда мы начали сезон, мы весело играли. И я понимал, что мы неплохо играем, но не хватает
Но самым прозорливым оказался, как и положено, главный тренер. Александр Точилин понял, что команда готова побеждать, еще до начала турнира. А ведь
«Первая контрольная игра была с командой из Узбекистана. Результат никакого значения не имел, встреча просто вписывалась в план подготовки для поддержания функциональных возможностей футболистов. И уже в той игре я увидел те моменты, которые мне хотелось увидеть в будущей команде. Я сидел на трибуне, даже не на лавке, с нашим спортивным директором Андреем Орловым, и я ему тогда сказал, что перед этой командой можно ставить другие цели, нежели те, которые ставили в начале сезона. Ну, а начало чемпионата показало, что у команды большой потенциал. И если мы удержимся к зиме в лидирующей группе, а зимой поправим некоторые позиции, то эта команда может решать задачу выхода в РПЛ», — четко формулирует главный тренер.
Что за
Игра у «Сочи» такая — атакующая, комбинационная, с давлением и контролем мяча. С коротким и средним пасом. С тактической гибкостью. То в пять защитников, то в три. То с одним нападающим, то с двумя. В первой части сезона очень хорошо проходили контратаки, поскольку соперники не очень опасались сочинцев. Пас на стремительного Барсова, рывок, гол! Весной, конечно, все стали играть с «Сочи» гораздо осторожнее, да и Барсов травму получил, выбыв до конца сезона. Но игра хуже не стала. Всё тот же атакующий комбинационный футбол. Звучит? Посмотрите обзоры матчей «Сочи» на клубном сайте или на сайте ФНЛ. Вам понравится. Никита Бурмистров, который в каких только клубах не побывал к своим 29 годам, уверяет, что нигде ему не было так интересно играть в футбол. А ведь это были команды