«Сибирь» сыграла вничью с «Краснодаром-2» в заключительном туре ФНЛ
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Футболисты «Сибири» на своем поле сыграли вничью с «Краснодаром-2» в заключительном туре первенства ФНЛ.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Футболисты «Сибири» на своем поле сыграли вничью с «Краснодаром-2» в заключительном туре первенства ФНЛ.
Субботний матч в Новосибирске завершился нулевой ничьей.
По итогам турнира «Сибирь» не смогла сохранить прописку в ФНЛ, заняв 18-е место. «Краснодар-2» набрал 51 очко и занимает девятое место, но у идущих следом «Химок» и «Ротора» по 50 баллов и по одной игре в запасе.
|Игорь Чугайнов
|Александр Нагорный
|16
|Максим Киселев
|66
|Денис Адамов
|20
|Антон Полюткин
|40
|Андрей Ивашин
|25
|Михаил Смирнов
|45
|Игорь Парадин
|33
|Шамиль Курбанов
|61
|Илья Мартынов
|96
|Кирилл Копаев
|23
|Вячеслав Якимов
|10
|Виталий Галыш
|53
|Александр Черников
|37
|Евгений Чеботару
|60
|Герман Онугха
|7
|Роман Беляев
75′
|72
|Рустам Халназаров
|5
|Антон Кушнирук
|65
|Николай Бочко
79′
|19
|Владимир Азаров
65′
|48
|Олег Исаенко
|11
|Алексей Орлов
|87
|Арутюн Григорян
58′
|23
|Павел Киреенко
62′
|81
|Леон Сабуа
|71
|Константин Антипов
|67
|Максим Кутовой
69′
|77
|Артем Коржунов
58′
|76
|Руслан Рзаев
|99
|Илья Сафронов
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Роман Сафьян(Россия, Москва)