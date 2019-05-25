«Сибирь» сыграла вничью с «Краснодаром-2» в заключительном туре ФНЛ

По итогам турнира «Сибирь» не смогла сохранить прописку в ФНЛ, заняв 18-е место. «Краснодар-2» набрал 51 очко и занимает девятое место, но у идущих следом «Химок» и «Ротора» по 50 баллов и по одной игре в запасе.