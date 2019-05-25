«Нижний Новгород» сыграет в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге

В составе победителей голами отметились Павел Голышев (12-я минута), Максим Палиенко (42) и Александр Салугин (55). У проигравших отличился Игорь Киреев (66).

«Нижний Новгород» по итогам турнира набрал 62 очка и занял четвертое место, которое дает возможность сыграть в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге.

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