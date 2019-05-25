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17:48 (мск), источник: ТАСС

«Нижний Новгород» сыграет в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге

ТАСС, 25 мая. Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл саранскую «Мордовию» со счетом 3:1 в домашнем матче заключительного тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голами отметились Павел Голышев (12-я минута), Максим Палиенко (42) и Александр Салугин (55). У проигравших отличился Игорь Киреев (66).

«Нижний Новгород» по итогам турнира набрал 62 очка и занял четвертое место, которое дает возможность сыграть в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге.

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Первое место в турнирной таблице занял «Тамбов» (73 очка), на втором месте «Сочи» (69), обе команды заработали право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, команды займут места красноярского «Енисея» и махачкалинского «Анжи», которые досрочно потеряли шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата страны.

Третье место заняла томская «Томь» (64), клуб вместе с «Нижним Новгородом» поборется в стыковых матчах за право играть в РПЛ.

В зоне вылета турнир завершили калининградская «Балтика» (42), воронежский «Факел» (41), новосибирская «Сибирь» (37), петербургский «Зенит-2» (28) и «Тюмень» (25).

Другие встречи тура закончились со следующим счетом:

  • «Армавир» — «СКА-Хабаровск» — 2:0
  • «Сибирь» — «Краснодар-2» — 0:0;
  • «Факел» — «Томь» — 0:0;
  • «Ротор» — «Чертаново» — 1:2;
  • «Балтика» — «Тюмень» — 1:1;
  • «Спартак-2» — «Сочи» — 1:1;
  • «Тамбов» — «Зенит-2» — 2:1;
  • «Химки» — «Луч» — 2:1;
  • «Шинник» — «Авангард Курск» — 4:2
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