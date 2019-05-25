«Нижний Новгород» сыграет в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге

В составе победителей голами отметились Павел Голышев (12-я минута), Максим Палиенко (42) и Александр Салугин (55). У проигравших отличился Игорь Киреев (66).
«Нижний Новгород» по итогам турнира набрал 62 очка и занял четвертое место, которое дает возможность сыграть в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге.
Первое место в турнирной таблице занял «Тамбов» (73 очка), на втором месте «Сочи» (69), обе команды заработали право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, команды займут места красноярского «Енисея» и махачкалинского «Анжи», которые досрочно потеряли шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата страны.
Третье место заняла томская «Томь» (64), клуб вместе с «Нижним Новгородом» поборется в стыковых матчах за право играть в РПЛ.
В зоне вылета турнир завершили калининградская «Балтика» (42), воронежский «Факел» (41), новосибирская «Сибирь» (37), петербургский «Зенит-2» (28) и «Тюмень» (25).