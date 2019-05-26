Ивановский «Текстильщик» завоевал путевку в ФНЛ

В матче 25-го тура первенства «Текстильщик» обыграл на выезде «Коломну» со счетом 2:1 и за тур до завершения сезона стал недосягаемым для остальных команд.

Ивановский клуб завоевал право выступить в ФНЛ по спортивному принципу, но теперь ему нужно пройти процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе (РФС). С первой попытки в мае «Текстильщику» это не удалось.