ФК «Томь» будет бороться за выход в РПЛ, несмотря на финансовые трудности
ТОМСК, 27 мая. /ТАСС/. «Томь», которая в чемпионате Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занял третье место, решил бороться за возможность выйти в Российскую
ТОМСК, 27 мая. /ТАСС/. «Томь», которая в чемпионате Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занял третье место, решил бороться за возможность выйти в Российскую
Стыковые матчи между командами РПЛ и ФНЛ состоятся 30 мая и 2 июня. Самарские «Крылья Советов» встретятся с «Нижним Новгородом», «Уфа» сыграет с томской «Томью». «Крылья Советов» первый матч проведут в гостях, «Уфа» — дома.
«Вышли в стыки, будем бороться за выход в
Симонов отметил, что финансовая ситуация клуба остается
Ранее сообщалось, что «Томь» потеряла спонсорство компании «Роснефть» в 2016 году,