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16:38 (мск), источник: ТАСС

ФК «Томь» будет бороться за выход в РПЛ, несмотря на финансовые трудности

ТОМСК, 27 мая. /ТАСС/. «Томь», которая в чемпионате Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занял третье место, решил бороться за возможность выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ), несмотря на финансовые трудности, которые периодически испытываемые финансовые трудности. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе «Томи» Сергей Симонов.

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Источник: РИА "Новости"

Стыковые матчи между командами РПЛ и ФНЛ состоятся 30 мая и 2 июня. Самарские «Крылья Советов» встретятся с «Нижним Новгородом», «Уфа» сыграет с томской «Томью». «Крылья Советов» первый матч проведут в гостях, «Уфа» — дома.

«Вышли в стыки, будем бороться за выход в премьер-лигу. Сегодня была встреча губернатора с футболистами, он поблагодарил их за отличное выступление в сезоне, поздравил с бронзовыми медалями и пожелал удачи, чтобы они вышли в премьер-лигу и радовали и дальше томских болельщиков. Футболисты подтвердили, что у них самый боевой настрой», — сказал Симонов.

Симонов отметил, что финансовая ситуация клуба остается по-прежнему сложной, команда получает средства от единственного спонсора — компании «Газпром». Недавно клуб вновь начал копить долги по зарплатам и налогам, однако полтора месяца назад губернатор помог их погасить — от «Газпрома» «Томь» получила внеочередной транш, что позволило клубу пройти процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Томь» потеряла спонсорство компании «Роснефть» в 2016 году, из-за чего была вынуждена покинуть премьер-лигу с долгами на сумму более 600 миллионов рублей. В январе 2019 года «Томь» получила от «Газпром нефти» транш в размере 400 млн рублей на погашение долгов и дальнейшую работу клуба в течение года. При этом в прошлом году клуб испытывал финансовые трудности и имел 186 миллионов рублей долгов по зарплатам, налогам и договорным обязательствам. Погасить всю задолженность 2018 года удалось только в январе 2019 года после получения транша.

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