ФК «Томь» будет бороться за выход в РПЛ, несмотря на финансовые трудности

Источник: РИА "Новости"

Стыковые матчи между командами РПЛ и ФНЛ состоятся 30 мая и 2 июня. Самарские «Крылья Советов» встретятся с «Нижним Новгородом», «Уфа» сыграет с томской «Томью». «Крылья Советов» первый матч проведут в гостях, «Уфа» — дома.

«Вышли в стыки, будем бороться за выход в премьер-лигу. Сегодня была встреча губернатора с футболистами, он поблагодарил их за отличное выступление в сезоне, поздравил с бронзовыми медалями и пожелал удачи, чтобы они вышли в премьер-лигу и радовали и дальше томских болельщиков. Футболисты подтвердили, что у них самый боевой настрой», — сказал Симонов.

Симонов отметил, что финансовая ситуация клуба остается по-прежнему сложной, команда получает средства от единственного спонсора — компании «Газпром». Недавно клуб вновь начал копить долги по зарплатам и налогам, однако полтора месяца назад губернатор помог их погасить — от «Газпрома» «Томь» получила внеочередной транш, что позволило клубу пройти процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в следующем сезоне.