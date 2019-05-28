Колобков сообщил, что волгоградский «Ротор» ставит цель выйти в РПЛ
ТАСС, 28 мая. Волгоградский «Ротор» ставит цель выйти в Российскую
ТАСС, 28 мая. Волгоградский «Ротор» ставит цель выйти в Российскую
«Ротор» в 90-е годы трижды становился призером чемпионата России по футболу, элитный дивизион команда покинула в 2004 году. Домашним стадионом клуба является арена, которая в прошлом году принимала матчи чемпионата мира.
«Кстати, с губернатором Волгоградской области мы как раз обсуждали. Он создает академию футбола, объединяет все
«Кроме этого, я хотел сказать, что строительство этих стадионов — это не только футбол, это центр вообще притяжения жизни города. Сейчас в Нижнем Новгороде на Стрелке, там каток зимой, там весь город собирается, там развивается сопутствующая инфраструктура, там планируется хоккейный дворец», — добавил он.