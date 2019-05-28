Колобков сообщил, что волгоградский «Ротор» ставит цель выйти в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

«Ротор» в 90-е годы трижды становился призером чемпионата России по футболу, элитный дивизион команда покинула в 2004 году. Домашним стадионом клуба является арена, которая в прошлом году принимала матчи чемпионата мира.

«Кстати, с губернатором Волгоградской области мы как раз обсуждали. Он создает академию футбола, объединяет все детско-юношеские спортивные школы. Он разрабатывает стратегию развития, в том числе и профессионального спорта, чтобы волгоградский “Ротор” вывести в премьер-лигу», — сказал Колобков.