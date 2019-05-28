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28 мая, источник: ТАСС

Колобков сообщил, что волгоградский «Ротор» ставит цель выйти в РПЛ

ТАСС, 28 мая. Волгоградский «Ротор» ставит цель выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом министр спорта РФ Павел Колобков рассказал в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

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Источник: РИА "Новости"

«Ротор» в 90-е годы трижды становился призером чемпионата России по футболу, элитный дивизион команда покинула в 2004 году. Домашним стадионом клуба является арена, которая в прошлом году принимала матчи чемпионата мира.

«Кстати, с губернатором Волгоградской области мы как раз обсуждали. Он создает академию футбола, объединяет все детско-юношеские спортивные школы. Он разрабатывает стратегию развития, в том числе и профессионального спорта, чтобы волгоградский “Ротор” вывести в премьер-лигу», — сказал Колобков.

«Кроме этого, я хотел сказать, что строительство этих стадионов — это не только футбол, это центр вообще притяжения жизни города. Сейчас в Нижнем Новгороде на Стрелке, там каток зимой, там весь город собирается, там развивается сопутствующая инфраструктура, там планируется хоккейный дворец», — добавил он.

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