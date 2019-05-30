«Чайка» получила лицензию РФС для участия в Олимп-ФНЛ в сезоне-2019/20

13 мая после встречи «Чайки» и новороссийского «Черноморца», которая завершилась победой «Чайки» со счетом 3:1, генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко на своей странице в Instagram выразил сомнения в спортивном характере встречи. Позднее газета «Спорт день за днем» сообщила со ссылкой на источник, что «Урожай» финансово мотивировал игроков «Черноморца», чтобы команда отобрала очки у конкурента краснодарского клуба. По данным источника, в перерыве матча при счете 1:1 представители «Чайки» «перебили» сумму «Урожая», подкупив несколько игроков «Черноморца», в итоге матч закончился победой «Чайки», которая забила два безответных гола во втором тайме. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков 15 мая заявил, что у организации есть основания полагать, что матч между «Чайкой» и «Черноморцем» носил неспортивный характер, РФС обратился в МВД с просьбой расследовать данный случай, в «Чайке» назвали данное решение верным и выразили готовность оказывать поддержку в данном расследовании.