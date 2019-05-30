«Чайка» получила лицензию РФС для участия в Олимп-ФНЛ в сезоне-2019/20

24 мая «Чайка» завоевала право участвовать в Олимп — ФНЛ в сезоне-2019/20, досрочно выиграв чемпионат Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны «Юг». 17 мая клуб из Ростовской области получил отказ в выдаче лицензии РФС второго уровня из-за невыполнения обязательных критериев.
«Решение с отказом в лицензии было отменено. Лицензию выдали», — сказал Аврменков.
13 мая после встречи «Чайки» и новороссийского «Черноморца», которая завершилась победой «Чайки» со счетом 3:1, генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко на своей странице в Instagram выразил сомнения в спортивном характере встречи. Позднее газета «Спорт день за днем» сообщила со ссылкой на источник, что «Урожай» финансово мотивировал игроков «Черноморца», чтобы команда отобрала очки у конкурента краснодарского клуба. По данным источника, в перерыве матча при счете 1:1 представители «Чайки» «перебили» сумму «Урожая», подкупив несколько игроков «Черноморца», в итоге матч закончился победой «Чайки», которая забила два безответных гола во втором тайме. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков 15 мая заявил, что у организации есть основания полагать, что матч между «Чайкой» и «Черноморцем» носил неспортивный характер, РФС обратился в МВД с просьбой расследовать данный случай, в «Чайке» назвали данное решение верным и выразили готовность оказывать поддержку в данном расследовании.
Футбольный клуб «Чайка» был создан в 1997 году. Команда ни разу не пробивалась в первый дивизион чемпионата страны, наивысшим достижением клуба из Ростовской области являются бронзовые награды ПФЛ зоны «Юг» (2017/18), а также выход в 1/16 финала Олимп — Кубка России в минувшем сезоне.