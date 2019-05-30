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13:38 (мск), источник: Sport24

Возвращение в РПЛ, матч с «Шеффилдом», увеличение бюджета. Президент «Торпедо» — о важном

Sport24 поговорил с Еленой Еленцевой.

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Источник: Sport24

«Торпедо» возвращается в большой футбол. Главное, что нужно знать:

  • Клуб исчез из Премьер-лиги в мае 2015 года. «Торпедо» финишировало на 15-м месте, но из-за проблем с финансированием свалилось не в ФНЛ, а во вторую лигу.
  • Четыре следующих сезона команда играла в зоне «Центр» ПФЛ.
  • В декабре 2017 года президентом «Торпедо» стала Елена Еленцева. Она сменила Александра Тукманова.
  • 26 мая клуб гарантировал путевку в ФНЛ. Но мечтает о возвращении в Премьер-лигу.

Sport24 связался с Еленой Еленцевой и узнал, что будет с «Торпедо» дальше.

— В следующем сезоне «Торпедо» сыграет в ФНЛ. Это как-то повлияет на бюджет?
— Он увеличится примерно вдвое. Ни для кого не секрет, что в ФНЛ нам придется тратить больше средств на перелеты, увеличатся зарплаты и премиальные. Точные цифры по бюджету озвучим ближе к началу сезона. Предварительно он составит порядка 330 млн рублей. Перед тем как ставить задачу на сезон, все прекрасно понимали, что нас ждет в случае успеха. Так что здесь у нас все в порядке.

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— В марте вы говорили о миллиарде рублей долга. Сколько удалось погасить?
— Долг практически погашен. Приятно, что слова наших владельцев не расходятся с делом. Как и обещал Роман Иванович [Авдеев], все финансовые вопросы закрываются согласно намеченному графику, и в сентябре планируем закрыть долг полностью.

— Как обстоят дела со спонсированием клуба? Охотно ли идут инвесторы?
— Мы уверенно чувствуем себя в финансовом плане. Помимо основных спонсоров — ГК «Инград» и МКБ — клубу удается привлекать собственными силами другие компании. В частности, мы сотрудничаем с букмекерской компанией «Бинго-Бум», рестораном Friends& Family, южнокорейской компанией «Интрарос». Пользуясь случаем, я благодарю наших партнеров за поддержку команды и надеюсь, что мы продолжим вместе двигаться вперед. И, конечно же, мы рассчитываем, что выход в ФНЛ придаст новый импульс коммерческой деятельности клуба, и количество наших партнеров увеличится.

— Где будет играть «Торпедо» в ближайшем сезоне? Когда начнутся предварительные строительные работы на стадионе им. Эдуарда Стрельцова?
— Первую половину сезона ФНЛ мы планируем провести на родном стадионе на Восточной улице. Что касается работ: если рассматривать весь спорткомплекс, то строительные работы уже начались. Сначала ожидается открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, куда переедут наши именитые школы борьбы и бокса, которые сейчас располагаются в зданиях, прилегающих к центральной арене. И сразу же после этого начнется реконструкция. По плану это 2020 год.

— Какая арена будет альтернативной для «Торпедо» после зимнего перерыва?
— В качестве приоритетного варианта сейчас рассматривается спортивный городок в Лужниках. Для нас это не чужой стадион, ведь не секрет, что большую часть своей истории «Торпедо» играло именно на центральной арене страны. Там также установлен памятник нашей главной звезде — Эдуарду Стрельцову.

— Трансферы: сколько игроков и на какие позиции ждать летом?
— Усиление планируется. Вопросы трансферов находятся в компетенции тренерского штаба, и последнее слово в отношении селекции остается за ним. Давайте наберемся терпения. Как только будут подписаны контракты с новичками, мы сразу об этом сообщим.

— Довольны ли работой Игоря Колыванова? Будете ли предлагать продление контракта?
— В первую очередь, нужно отметить, что Игорь Владимирович решил поставленную перед ним задачу на сезон — вывел команду в ФНЛ. Именно этот факт является главной оценкой его работы в нашем клубе. Поэтому в его лице я еще раз хочу поблагодарить всю команду и тренерский штаб за достигнутый результат. Контракт Колыванова действует до конца текущего сезона. Решение о будущем Игоря Владимировича будет принято в ближайшее время.

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— Тренерский штаб не увеличится?
— Этот вопрос также находится в компетенции главного тренера. Результат я буду спрашивать с него, поэтому логично, что свою команду должен формировать именно он.

— Какие цели у «Торпедо» на сезон?
— Предварительно задача уже была озвучена — закрепиться в ФНЛ. А официально мы ее объявим в преддверии старта нового сезона. Но при этом нужно понимать, что мы — клуб, который будет стремиться всегда играть на победу. Насколько успешно мы сможем выступить, посмотрим. Для нас важно продолжать поступательно развиваться, и все мы прекрасно понимаем, что амбиции нашего клуба в перспективе — это высший дивизион страны.

— В июне «Торпедо» сыграет с «Шеффилдом». Сколько болельщиков ожидаете и сколько планируете заработать?
— Матч с «Шеффилдом» является для нас одним из самых ожидаемых событий, приуроченных к 95-летию клуба и 60-летию стадиона. Сейчас мы можем проводить матчи с аудиторией не более 5 тысяч зрителей, и мы надеемся, что эта квота будет реализована полностью. Что касается вопроса о выручке, то с билетной программы мы рассчитываем получить до 2 млн рублей, при этом большая часть этой суммы будет направлена на организацию матча и создание насыщенной программы развлечений для зрителей. Несмотря на то, что мы частный клуб и стараемся работать эффективно с финансовой точки зрения, эта встреча не является коммерческой историей. Главная цель, которую мы хотим реализовать — провести еще один праздник на нашем родном стадионе. Надеемся, нам удастся это сделать, и, пользуясь случаем, приглашаю всех любителей футбола на предстоящий матч.

— Как вообще «Шеффилд» вышел на «Торпедо»? Быстро ли удалось договориться?
— На самом деле, все наоборот. Идея привезти старейший клуб мира в Россию принадлежит нам. Так совпало, что в то время мы познакомились с английской компанией Classic football shirts и обратились к ним с просьбой помочь реализовать эту идею. После того, как мы нашли взаимопонимание, история получила продолжение, и теперь «Шеффилд» проведет не только матч на Восточной, но и встречи с другими командами в рамках предсезонного турне.

— Какой рекламный эффект ожидаете от этого матча? Повлияет ли это на посещаемость в следующем сезоне?
— Конечно, мы рассчитываем на резонанс. Для нас это лишний повод напомнить о «Торпедо» всей стране. Что касается посещаемости в следующем сезоне, то могу сказать, что мы продолжим активно работать по привлечению болельщиков на наши матчи. Уверена, что в новом сезоне нас ждет не один аншлаг на Восточной улице.

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