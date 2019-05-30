Возвращение в РПЛ, матч с «Шеффилдом», увеличение бюджета. Президент «Торпедо» — о важном

Источник: Sport24

«Торпедо» возвращается в большой футбол. Главное, что нужно знать:

Клуб исчез из Премьер-лиги в мае 2015 года. «Торпедо» финишировало на 15-м месте, но из-за проблем с финансированием свалилось не в ФНЛ, а во вторую лигу.

Четыре следующих сезона команда играла в зоне «Центр» ПФЛ.

В декабре 2017 года президентом «Торпедо» стала Елена Еленцева. Она сменила Александра Тукманова.

26 мая клуб гарантировал путевку в ФНЛ. Но мечтает о возвращении в Премьер-лигу.

Sport24 связался с Еленой Еленцевой и узнал, что будет с «Торпедо» дальше.

— В следующем сезоне «Торпедо» сыграет в ФНЛ. Это как-то повлияет на бюджет?

— Он увеличится примерно вдвое. Ни для кого не секрет, что в ФНЛ нам придется тратить больше средств на перелеты, увеличатся зарплаты и премиальные. Точные цифры по бюджету озвучим ближе к началу сезона. Предварительно он составит порядка 330 млн рублей. Перед тем как ставить задачу на сезон, все прекрасно понимали, что нас ждет в случае успеха. Так что здесь у нас все в порядке.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByANvlUIvCL/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByANvlUIvCL/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/torpedolife/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Torpedolife</a> (@torpedolife) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-28T10:46:03+00:00">28 Май 2019 в 3:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В марте вы говорили о миллиарде рублей долга. Сколько удалось погасить?

— Долг практически погашен. Приятно, что слова наших владельцев не расходятся с делом. Как и обещал Роман Иванович [Авдеев], все финансовые вопросы закрываются согласно намеченному графику, и в сентябре планируем закрыть долг полностью.

— Как обстоят дела со спонсированием клуба? Охотно ли идут инвесторы?

— Мы уверенно чувствуем себя в финансовом плане. Помимо основных спонсоров — ГК «Инград» и МКБ — клубу удается привлекать собственными силами другие компании. В частности, мы сотрудничаем с букмекерской компанией «Бинго-Бум», рестораном Friends& Family, южнокорейской компанией «Интрарос». Пользуясь случаем, я благодарю наших партнеров за поддержку команды и надеюсь, что мы продолжим вместе двигаться вперед. И, конечно же, мы рассчитываем, что выход в ФНЛ придаст новый импульс коммерческой деятельности клуба, и количество наших партнеров увеличится.

— Где будет играть «Торпедо» в ближайшем сезоне? Когда начнутся предварительные строительные работы на стадионе им. Эдуарда Стрельцова?

— Первую половину сезона ФНЛ мы планируем провести на родном стадионе на Восточной улице. Что касается работ: если рассматривать весь спорткомплекс, то строительные работы уже начались. Сначала ожидается открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, куда переедут наши именитые школы борьбы и бокса, которые сейчас располагаются в зданиях, прилегающих к центральной арене. И сразу же после этого начнется реконструкция. По плану это 2020 год.

— Какая арена будет альтернативной для «Торпедо» после зимнего перерыва?

— В качестве приоритетного варианта сейчас рассматривается спортивный городок в Лужниках. Для нас это не чужой стадион, ведь не секрет, что большую часть своей истории «Торпедо» играло именно на центральной арене страны. Там также установлен памятник нашей главной звезде — Эдуарду Стрельцову.

— Трансферы: сколько игроков и на какие позиции ждать летом?

— Усиление планируется. Вопросы трансферов находятся в компетенции тренерского штаба, и последнее слово в отношении селекции остается за ним. Давайте наберемся терпения. Как только будут подписаны контракты с новичками, мы сразу об этом сообщим.

— Довольны ли работой Игоря Колыванова? Будете ли предлагать продление контракта?

— В первую очередь, нужно отметить, что Игорь Владимирович решил поставленную перед ним задачу на сезон — вывел команду в ФНЛ. Именно этот факт является главной оценкой его работы в нашем клубе. Поэтому в его лице я еще раз хочу поблагодарить всю команду и тренерский штаб за достигнутый результат. Контракт Колыванова действует до конца текущего сезона. Решение о будущем Игоря Владимировича будет принято в ближайшее время.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bo93xOChpx1/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bo93xOChpx1/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/torpedolife/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Torpedolife</a> (@torpedolife) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-15T20:13:00+00:00">15 Окт 2018 в 1:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Тренерский штаб не увеличится?

— Этот вопрос также находится в компетенции главного тренера. Результат я буду спрашивать с него, поэтому логично, что свою команду должен формировать именно он.

— Какие цели у «Торпедо» на сезон?

— Предварительно задача уже была озвучена — закрепиться в ФНЛ. А официально мы ее объявим в преддверии старта нового сезона. Но при этом нужно понимать, что мы — клуб, который будет стремиться всегда играть на победу. Насколько успешно мы сможем выступить, посмотрим. Для нас важно продолжать поступательно развиваться, и все мы прекрасно понимаем, что амбиции нашего клуба в перспективе — это высший дивизион страны.

— В июне «Торпедо» сыграет с «Шеффилдом». Сколько болельщиков ожидаете и сколько планируете заработать?

— Матч с «Шеффилдом» является для нас одним из самых ожидаемых событий, приуроченных к 95-летию клуба и 60-летию стадиона. Сейчас мы можем проводить матчи с аудиторией не более 5 тысяч зрителей, и мы надеемся, что эта квота будет реализована полностью. Что касается вопроса о выручке, то с билетной программы мы рассчитываем получить до 2 млн рублей, при этом большая часть этой суммы будет направлена на организацию матча и создание насыщенной программы развлечений для зрителей. Несмотря на то, что мы частный клуб и стараемся работать эффективно с финансовой точки зрения, эта встреча не является коммерческой историей. Главная цель, которую мы хотим реализовать — провести еще один праздник на нашем родном стадионе. Надеемся, нам удастся это сделать, и, пользуясь случаем, приглашаю всех любителей футбола на предстоящий матч.

— Как вообще «Шеффилд» вышел на «Торпедо»? Быстро ли удалось договориться?

— На самом деле, все наоборот. Идея привезти старейший клуб мира в Россию принадлежит нам. Так совпало, что в то время мы познакомились с английской компанией Classic football shirts и обратились к ним с просьбой помочь реализовать эту идею. После того, как мы нашли взаимопонимание, история получила продолжение, и теперь «Шеффилд» проведет не только матч на Восточной, но и встречи с другими командами в рамках предсезонного турне.