РФС: 5 клубов ФНЛ получили лицензии, по «Мордовии» заседание перенесено

Ранее в мае сообщалось, что эти клубы не выполнили обязательные критерии для получения лицензии РФС. Они подали апелляционные жалобы на решение комиссии РФС по лицензированию клубов. В такой же ситуации оказалась и саранская «Мордовия». По словам Летина, рассмотрение ее апелляции перенесено на 4 июня.