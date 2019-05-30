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15:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС: 5 клубов ФНЛ получили лицензии, по «Мордовии» заседание перенесено

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Василий Конов-мл. Калининградская «Балтика», курский «Авангард», «Чайка» из Песчанокопского, ивановский «Текстильщик» и «Луч» из Владивостока получили лицензии Российского футбольного союза (РФС) на выступление в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в следующем сезоне по решению апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования клубов, заявил РИА Новости начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

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Ранее в мае сообщалось, что эти клубы не выполнили обязательные критерии для получения лицензии РФС. Они подали апелляционные жалобы на решение комиссии РФС по лицензированию клубов. В такой же ситуации оказалась и саранская «Мордовия». По словам Летина, рассмотрение ее апелляции перенесено на 4 июня.

«У пяти клубов удовлетворены апелляционные жалобы. Соответственно, решение комиссии отменено. И этим пяти клубам выданы лицензии РФС на участие в ФНЛ. Это “Авангард” (Курск), “Луч” (Владивосток), “Балтика” (Калининград), “Чайка” (Песчанокопское) и “Текстильщик” (Иваново). (Омский) “Иртыш” свою апелляционную жалобу отозвал, (саратовский) “Сокол” тоже отозвал. По “Мордовии” заседание перенесено на 4 июня», — сказал Летин по телефону.

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