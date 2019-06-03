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18:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Енисей» покинули Торбинский и еще 9 футболистов

«Енисей» расстался с десятью футболистами по итогам сезона-2018/19.

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Источник: РИА "Новости"

Команду покинул бывший хавбек сборной России Дмитрий Торбинский, а также вратари Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитник Дмитрий Ятченко, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Арсен Хубулов, нападающие Михаил Костюков и Александр Кутьин.

Из аренды вернулись голкипер Михаил Филиппов и защитник Шамиль Гасанов.

Аленичев объявил об уходе с поста главного тренера ФК «Енисей»

«Енисей» по итогам сезона покинул премьер-лигу. Сборы команды стартуют 15 июня. Как отмечает пресс-служба клуба, «к этому времени стоит задача сформировать коллектив. У руководства клуба есть список потенциальных новичков. Для начала необходимо утвердить кандидатуру главного тренера».

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