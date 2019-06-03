«Енисей» покинули Торбинский и еще 9 футболистов
«Енисей» расстался с десятью футболистами по итогам сезона-2018/19.
«Енисей» расстался с десятью футболистами по итогам сезона-2018/19.
Команду покинул бывший хавбек сборной России Дмитрий Торбинский, а также вратари Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитник Дмитрий Ятченко, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Арсен Хубулов, нападающие Михаил Костюков и Александр Кутьин.
Из аренды вернулись голкипер Михаил Филиппов и защитник Шамиль Гасанов.
«Енисей» по итогам сезона покинул