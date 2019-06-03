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20:56 (мск), источник: ТАСС

Колыванов покинул ФК «Торпедо» в связи с истечением контракта

ТАСС, 3 июня. Игорь Колыванов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Торпедо» в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон — выход в ФНЛ — и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере. О назначении нового главного тренера команды будет сообщено в ближайшие дни», — говорится в сообщении клуба.

В 2020 году «Торпедо» планирует выступать в «Лужниках»

Колыванов возглавлял команду с июня 2017 года и по итогам сезона-2018/19 вывел «Торпедо» в Олимп — Футбольную национальную лигу. Под руководством 51-летнего специалиста клуб набрал 65 очков и занял первое место в зоне «Центр» Олимп — Профессиональной футбольной лиги.

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