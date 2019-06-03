Колыванов покинул ФК «Торпедо» в связи с истечением контракта

«Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон — выход в ФНЛ — и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере. О назначении нового главного тренера команды будет сообщено в ближайшие дни», — говорится в сообщении клуба.