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12:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Никитин: Задача «Нижнего Новгорода» — выйти в РПЛ в следующем сезоне

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн — РИА Новости. Перед футбольным клубом «Нижний Новгород» стоит цель выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам следующего сезона, заявил РИА Новости губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Источник: РИА "Новости"

«Нижний Новгород» по итогам двух встреч проиграл самарским «Крыльям Советов» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2019/20.

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«Конечно, мы ставим себе цель выйти в премьер-лигу по итогам следующего сезона. В этот раз остановились в одном шаге от цели, подвела разница мячей», — заявил глава региона.

Он отметил, что прошедшему сезону «можно поставить самую высокую оценку, особенно учитывая те условия, с которых стартовала команда».

«По сути, был создан новый футбольный бренд, в то же время основанный на нижегородских футбольных традициях. Самое важное — болельщики стали ходить на матчи футбольного клуба “Нижний Новгород” на стадион “Нижний Новгород”. Посещаемость домашних игр у нас уже вполне на уровне премьер-лиги — в минувшем сезоне поддержать команду пришли больше 330 000 человек, для кого-то это становится семейной традицией», — сказал Никитин.

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