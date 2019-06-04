Никитин: Задача «Нижнего Новгорода» — выйти в РПЛ в следующем сезоне

Источник: РИА "Новости"

«Нижний Новгород» по итогам двух встреч проиграл самарским «Крыльям Советов» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2019/20.

«Конечно, мы ставим себе цель выйти в премьер-лигу по итогам следующего сезона. В этот раз остановились в одном шаге от цели, подвела разница мячей», — заявил глава региона.

Он отметил, что прошедшему сезону «можно поставить самую высокую оценку, особенно учитывая те условия, с которых стартовала команда».