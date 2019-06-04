Никитин: Задача «Нижнего Новгорода» — выйти в РПЛ в следующем сезоне
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн — РИА Новости. Перед футбольным клубом «Нижний Новгород» стоит цель выйти в Российскую
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн — РИА Новости. Перед футбольным клубом «Нижний Новгород» стоит цель выйти в Российскую
«Нижний Новгород» по итогам двух встреч проиграл самарским «Крыльям Советов» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2019/20.
«Конечно, мы ставим себе цель выйти в
Он отметил, что прошедшему сезону «можно поставить самую высокую оценку, особенно учитывая те условия, с которых стартовала команда».
«По сути, был создан новый футбольный бренд, в то же время основанный на нижегородских футбольных традициях. Самое важное — болельщики стали ходить на матчи футбольного клуба “Нижний Новгород” на стадион “Нижний Новгород”. Посещаемость домашних игр у нас уже вполне на уровне