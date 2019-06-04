Игнашевич назначен на пост главного тренера ФК «Торпедо»

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Контракт с 39-летним специалистом подписан по схеме «1+1». В сезоне-2018/19 Игнашевич входил в тренерский штаб молодежной команды московского ЦСКА. В понедельник пост главного тренера «Торпедо» покинул Игорь Колыванов, который возглавлял команду с июня 2017 года и по итогам сезона вывел ее в Олимп — Футбольную национальную лигу. Под его руководством клуб занял первое место в зоне «Центр» Олимп — Профессиональной футбольной лиги.

«Я очень рад, даже счастлив, потому что получил серьезную работу, к которой я готовился и стремился. А также счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал. “Торпедо” всегда было у меня в сердце и памяти, и я даже не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство», — сказал Игнашевич.

Игнашевич является воспитанником «Торпедо». Он выступал за самарские «Крылья Советов», московские клубы «Локомотив» и ЦСКА. Игнашевич является обладателем Кубка УЕФА (2005) с ЦСКА, в составе армейского клуба пять раз становился чемпионом России. Он является рекордсменом лиги по количеству побед в финале Кубка России (шесть в ЦСКА и один раз в «Локомотиве»), семь раз выигрывал Суперкубок России. Всего защитник выиграл 21 трофей, из которых 18 — в составе ЦСКА.